Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка могут составить около 12 тысяч рублей.
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В Совфеде прокомментировали возможность увеличения детских пособий

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. основатель Партии пенсионеров России.
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