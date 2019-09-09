Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.

с чего всё началось

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка могут составить около 12 тысяч рублей.

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