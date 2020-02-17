Политика

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде оценили вызов поверенного в делах России в МИД Украины

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отреагировал на вызов временного поверенного в делах России на Украине в МИД страны в связи с задержанием украинского судна за браконьерство в Азовском море.
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