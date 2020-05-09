Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.

с чего всё началось

Сенатор Константин Косачев выразил мнение, что пост пресс-службы Белого дома о том, что победу над фашизмом одержали только Великобритания и США, является своего рода попыткой "подправить президента Трампа".

В Совфеде оценили заявление Белого дома о странах-победителях нацизма

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