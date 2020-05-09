Политика
Газета.RuВ Совфеде оценили заявление Белого дома о странах-победителях нацизма
Сенатор Константин Косачев выразил мнение, что пост пресс-службы Белого дома о том, что победу над фашизмом одержали только Великобритания и США, является своего рода попыткой "подправить президента Трампа".
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с чего всё началось
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.RT на русском11:30
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Общество
Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Происшествия
Больницу в Коммунарке «заминировали»
Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 09:21
Авто
Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры
Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor 06:13
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM 16:51
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 518
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бурятии за прошедшие сутки увеличилось на 19 и достигло 518.
RT на русском 06 мая в 22:49
Общество
Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины
Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru 20:12
Армия и оружие
Генсек ООН объяснил, как избежать третьей мировой войны
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что сотрудничество стран, воплощением которого стало появление ООН, может помочь избежать третьей мировой войны.
Журналистская правда 03:50
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
РИА Новости 16:49
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Политика
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, показывают последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.
РИА Новости 20:31
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском 13:56
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня 14:38
Общество
Российский миллиардер просит закрыть четыре города
Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 00:45
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
Политика
Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
Временный поверенный в делах США в Венесуэле Джеймс Стори, которого Дональд Трамп назвал кандидатом на должность посла в Венесуэле, участвовал в организации вторжения боевиков из Колумбии, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в интервью журналисту Хорхе Хестосо.
РИА Новости 07 мая в 21:18
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Наука
Впервые зафиксированы припадки у голых землекопов
Anonsens вчера в 08:55
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ 21:51
Шоу-бизнес
Дана Борисова раскрыла детали конфликта с Анастасией Волочковой
Предлагала она помощь и Анастасии Волочковой, но та её отвергла. "С тех пор всё и началось", - рассказала Дана Борисова.
Суть событий 07 мая в 11:07
Единоборства
Петтис взял верх над Серроне на UFC 249
Петтис одержал 23-ю победу в карьере. Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Алексей Олейник взял верх над бразильцем Фабрисио Вердумом.
RT на русском 22:04
Здоровье
Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей
Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости.
Сайт интересных новостей 20:00
Футбол
Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа
Напомним, в первом поединке 1\8 финала "Лион" отпраздновал победу над "Ювентусом" со счетом 1:0.
Vprognoze.ru 16:37
Шоу-бизнес
Виктория Боня разочаровалась в Лондоне и возвращается в Монако
Пасмурный Лондон не оправдал надежд бывшей участницы Дом-2 Виктории Бони, в связи с чем она решила навсегда перебраться в Монако.
NewInform 22:16
Фигурное катание
Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»
Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru 18:13
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 00:18
Экономика
Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии
Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
URA.Ru 06:45
Наука
Обнаружено влияние каннабиса на заражение коронавирусом
Ученые исходили из того, что этот каннабиоид оказывает воздействие на экспрессию генов и может, вероятно, влиять на уровень белка ACE2 и фермента TMPRSS2; которые коронавирус использует для проникновения в клетки организма.
Популярная механика 12:49
Политика
Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
РИА Новости 19:28