с чего всё началось

Эту работу надо вести со своим собственным народом. Нечего ему морочить голову и рассказывать о том, что Крым будет возвращен Украине. Никогда не произойдет этого.

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Происшествия Сотрудник ядерного центра в Сарове осужден за майнинг криптовалют Суд в Сарове приговорил сотрудника ядерного центра А.Рыбкина к трем годам заключения и штрафу, за майнинг криптовалют с использованием ведомственного компьютерного оборудования.

Происшествия В Кузбассе медведь растерзал охотника В Топкинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.

Хоккей Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.

Политика Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

Политика Моралес победил на выборах президента Боливии Действующий президент Боливии Эво Моралес победил выборах главы государства в первом туре с 47,07% голосов.

Политика Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.

Футбол Гиггз сделал выбор между Месси и Роналду Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сделал выбор между двумя лучшими футболистами современности – Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Политика Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.