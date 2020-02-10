Общество

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
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«Нафтогаз» хочет привлечь инвестиции при помощи контракта с Россией

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Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве

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РЕН ТВ вчера в 01:48
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Пол младенца пока держится в секрете.
Комсомольская правда 14:37
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В Чувашии отправили в отставку ещё двух министров

Отправлен в отставку исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Грищенко.
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Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

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МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице

Коммерсантъ 14:42
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Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10

Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
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Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
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Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм

Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
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Футбол

СМИ: ЦСКА предложит 4 миллиона евро за Кака

Московский футбольный клуб ЦСКА предложит 4 миллиона евро за защитника бразильского "Крузейро" Кака, сообщает uai.com.br.
РИА Новости 14:19
Происшествия

«Сапсан» из Петербурга в Москву был остановлен из-за неисправности

Поезд №773 "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Москва из-за технической неисправности остановился на станции Решетниково Октябрьской железной дороги (ОЖД), за пассажирами направили электропоезд "Ласточка", сообщает ОЖД.
РИА Новости 14:33
Футбол

Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья

РИА Новости 14:18
Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
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Лицо Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

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На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

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В Белом доме предложили сократить бюджет Госдепа

Проект бюджета в $4,8 трлн на следующий финансовый год, который в США начинается в октябре, после публикации будет рассмотрен в различных комитетах обеих палат, а также в управлении Конгресса по бюджету.
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Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу

В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
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Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

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Зонд Juno нашел мало воды на экваторе Юпитера

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Инкубационный период коронавируса может составлять до 24 дней

Инкубационный период коронавируса может длиться до 24 дней, а не от трех до 14 дней, как предполагалось ранее.
Коммерсантъ 12:20
Космос

NASA продолжит закупать места на «Союзах» в 2021 финансовом году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит закупать места на российских кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), пока у США не появятся собственные корабли.
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В Китае приступили к тестированию первой вакцины от коронавируса

Исследователи из Шанхая первыми в мире приступили к испытанию лекарства от коронавируса нового типа. Сейчас вакцину тестируют на мышах.
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Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли возвращается на экраны

Настоящая слава пришла к актрисе турецко-немецкого происхождения во время экранизации исторического романа «Роксолана», более известного зрителю как «Великолепный век».
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