Политика
РИА НовостиВ Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России
Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики к России. По его словам, подобное отношение зависит от политики США, а сближение Латвии и России чревато санкциями для первой.
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с чего всё началось
Юрканс_политика_латвия США и Китай будут определять мировую экономику, а США и Россия – политику мировой безопасности, заявил Юрканс в интервью Sputnik Латвия. По его мнению, Китай и Россия будут и дальше сближаться, поскольку к этому их фактически толкают США.Sputnik Латвиявчера в 11:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Политика
Песков заявил о готовности России обсуждать с США ситуацию в Ливии
Ранее в беседе с журналистами американский лидер ДональдТрамп заявил, что многие страны участвуют в ситуации в Ливии и обсуждение этой темы уже ведется с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Политика
Из-за блокировки заявления в ООН США обвинили Россию и Китай
Америка обвинила Россию в блокировании заявления Совета безопасности ООН.
Наука
Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении
В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
Армия и оружие
CNN: военные силы США на Ближнем Востоке приведены в боеготовность
Американские войска на Ближнем Востоке минувшей ночью приведены в состояние повышенной боеготовности, 7 января сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник.
Политика
На Украине назвали условия отказа от минских соглашений
Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.
Общество
В Японии выдали ордер на арест жены Гона за дачу ложных показаний
Следственный отдел Токийской окружной прокуратуры получил ордер на арест жены экс-главы автомобильного концерна "Ниссан" (Nissan) Кароль Гон по обвинению в даче ложных показаний, сообщило во вторник агентство Киодо.
Политика
Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы
Технологии
Samsung официально представила «искусственного человека» Neon
Происшествия
Оставленный на балконе младенец насмерть замерз в Хабаровском крае
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Общество
В Иране 40 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани
В ходе церемонии прощания с командующим силами спецназначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранской армии) Касемом Сулеймани, которая проходит в городе Керман, погибли 40 человек.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода
Оксана Воеводина рассказала, как пережила развод с супругом Мухаммадом V. Она заявила, что сейчас ни с кем не имеет близких отношений.
Происшествия
Похищенные в Нигерии российские моряки освобождены
Двое российских моряков, похищенных пиратами в Нигерии, были освобождены, преает РИА "Новости".
Музыка
Джастин Бибер устроил танцы в ресторане в клипе «Yummy»
В финале посетители во главе с Бибером устраивают танцы в зале, в том числе прямо на столах.
Экономика
Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Общество
Hyundai и Uber разработают первое электрическое воздушное такси
Представители двух крупнейших компаний Hyundai Motor и Uber Technologies планируют начать совместную работу по реализации и интегрированию электрического воздушного такси.
Религия
Патриарх Кирилл дал рождественское телеинтервью
Непреходящее счастье В праздник Светлого Рождества Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции отвечает на вопросы СМИ.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов. С таким заявлением перед журналистами выступила ясновидящая Саона.
Общество
Австралийские лесные пожары вызвали глобальное «вязальное» безумие в защиту животных
Футбол
«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео
«Малага» отстранила главного тренера Виктора Санчеса от работы, так как в Сеть попало видео с его членом.
Политика
На Украине у границы с РФ хотят поставить памятник Бандере
О планах установить памятник идеологу украинского национализма в 40 километрах от российской границы сообщил после встречи в конотопским градоначальником мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова восхитила поклонников своей идеальной растяжкой
В кадре Светлана продемонстрировала не только великолепную фигуру, но и отличную растяжку, которая, как отметили поклонники в комментариях, даже лучше, чем у балерины Анастасии Волочковой.
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании юной школьницы
В Подмосковье задержали 23-летнего парня, подозреваемый в изнасиловании школьницы.
Армия и оружие
США перебросили к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гaрсия в Индийском океане.