Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики к России. По его словам, подобное отношение зависит от политики США, а сближение Латвии и России чревато санкциями для первой.
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с чего всё началось

Юрканс: если Латвия посмотрит в сторону России - она получит санкции США

Юрканс_политика_латвия США и Китай будут определять мировую экономику, а США и Россия – политику мировой безопасности, заявил Юрканс в интервью Sputnik Латвия. По его мнению, Китай и Россия будут и дальше сближаться, поскольку к этому их фактически толкают США.
Sputnik Латвиявчера в 11:03

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В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

РИА Новости05:37

Экс-глава МИД Латвии заявил о роли США в отношениях Прибалтики с Россией

РБК04:13

В Совфеде ответили на слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией

Газета.Ru05:08

В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией

RT на русском04:59

В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

Известиявчера в 23:33

Экс-глава МИД Латвии объяснил недружелюбное отношение Прибалтики к России

Life.ruвчера в 23:13

Юрканс: если Латвия посмотрит в сторону России - она получит санкции США

Sputnik Латвиявчера в 11:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:16, Ашберн

Почему Латвия «бросается» на Россию. Видео

Вести.UZ09:39
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Политика

Песков заявил о готовности России обсуждать с США ситуацию в Ливии

Ранее в беседе с журналистами американский лидер ДональдТрамп заявил, что многие страны участвуют в ситуации в Ливии и обсуждение этой темы уже ведется с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Телеканал 360° вчера в 17:27
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Общество

Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей

Вести.Ru вчера в 05:53
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости 05 января в 18:12
Политика

Из-за блокировки заявления в ООН США обвинили Россию и Китай

Америка обвинила Россию в блокировании заявления Совета безопасности ООН.
КМВ Новости 06 января в 14:07
Наука

Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении

В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
Piter.tv вчера в 07:14
Армия и оружие

CNN: военные силы США на Ближнем Востоке приведены в боеготовность

Американские войска на Ближнем Востоке минувшей ночью приведены в состояние повышенной боеготовности, 7 января сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник.
Красная весна вчера в 10:35
Политика

На Украине назвали условия отказа от минских соглашений

Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.
Lenta.ru вчера в 14:17
Общество

В Японии выдали ордер на арест жены Гона за дачу ложных показаний

Следственный отдел Токийской окружной прокуратуры получил ордер на арест жены экс-главы автомобильного концерна "Ниссан" (Nissan) Кароль Гон по обвинению в даче ложных показаний, сообщило во вторник агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 04:17
Политика

Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы

РИА Новости вчера в 11:47
Технологии

Samsung официально представила «искусственного человека» Neon

ToDay News Ufa вчера в 05:15
Происшествия

Оставленный на балконе младенец насмерть замерз в Хабаровском крае

Мойка78 06 января в 12:41
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Общество

В Иране 40 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани

В ходе церемонии прощания с командующим силами спецназначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранской армии) Касемом Сулеймани, которая проходит в городе Керман, погибли 40 человек.
Парламентская газета вчера в 08:21
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода

Оксана Воеводина рассказала, как пережила развод с супругом Мухаммадом V. Она заявила, что сейчас ни с кем не имеет близких отношений.
Дни24 вчера в 10:29
Происшествия

Похищенные в Нигерии российские моряки освобождены

Двое российских моряков, похищенных пиратами в Нигерии, были освобождены, преает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:54
Музыка

Джастин Бибер устроил танцы в ресторане в клипе «Yummy»

В финале посетители во главе с Бибером устраивают танцы в зале, в том числе прямо на столах.
ИА InterMedia 06 января в 02:01
Экономика

Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
ТАСС вчера в 14:06
Общество

Hyundai и Uber разработают первое электрическое воздушное такси

Представители двух крупнейших компаний Hyundai Motor и Uber Technologies планируют начать совместную работу по реализации и интегрированию электрического воздушного такси.
Ferra вчера в 04:24
Религия

Патриарх Кирилл дал рождественское телеинтервью

Непреходящее счастье В праздник Светлого Рождества Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции отвечает на вопросы СМИ.
Российская газета вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов. С таким заявлением перед журналистами выступила ясновидящая Саона.
ФАН 06:42
Общество

Австралийские лесные пожары вызвали глобальное «вязальное» безумие в защиту животных

AgroXXI 06 января в 23:00
Футбол

«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео

«Малага» отстранила главного тренера Виктора Санчеса от работы, так как в Сеть попало видео с его членом.
Чемпионат вчера в 15:12
Политика

На Украине у границы с РФ хотят поставить памятник Бандере

О планах установить памятник идеологу украинского национализма в 40 километрах от российской границы сообщил после встречи в конотопским градоначальником мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
НТВ 06 января в 04:12
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Народные новости вчера в 17:38
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова восхитила поклонников своей идеальной растяжкой

В кадре Светлана продемонстрировала не только великолепную фигуру, но и отличную растяжку, которая, как отметили поклонники в комментариях, даже лучше, чем у балерины Анастасии Волочковой.
Discover24 07:01
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании юной школьницы

В Подмосковье задержали 23-летнего парня, подозреваемый в изнасиловании школьницы.
SMINEWS в Подольске вчера в 10:55
Армия и оружие

США перебросили к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гaрсия в Индийском океане.
Национальная служба новостей вчера в 06:47
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