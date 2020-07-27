Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде оценили заявление главы МИД ФРГ об участии России в G7

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось
Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Rheinische Post
 заявил, что выступает против приглашения России в состав участников саммита "Большой семёрки".
Life.ruвчера в 19:56

Подробнее о событии

Пушков оценил слова главы МИД Германии об участии России в G7

РИА Новости05:41

Главные новости к утру 27 июля

Коммерсантъ00:04

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G8

Газета.Ru02:27

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:05

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

RT на русском04:39

В Германии выступили против возвращения России в G7

ТАССвчера в 21:26

Германия выступила против возвращения России в G7

Lenta.ruвчера в 19:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

РБК 06:06
476
Политика

В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
REGNUM 06:37
78
Политика

В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7

Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
РИА Новости 06:23
3
Происшествия

Бывший заместитель мэра Якутска приговорен к четырем годам тюрьмы

REGNUM 02:16
18
Политика

В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского

Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и делом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
12
Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
124
Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

23 июля был показан трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики пока ничего не сообщают про дату релиза игры, но уже известна некоторая информация про долгожданный проект.
Astera 24 июля в 13:33
563
Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек

РИА Новости 05:39
5
Общество

Актер Куценко поддержал митингующих хабаровчан

Московский Комсомолец вчера в 20:08
25
Общество

Российский сериал «Чики» обвиняют в пропаганде ЛГБТ

Омбудсмен по защите семьи Ольга Баранец обвиняет российский сериал «Чики» в пропаганде ЛГБТ.
Дни24 вчера в 03:19
81
Общество

У чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Известия 04:14
132
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
973
Кино

Летний кинотеатр откроется в парке «Музеон»

РИАМО –24 июл. 1 августа в парке искусств «Музеон» откроют первый постоянный летний кинотеатр, он будет работать под открытым небом, сообщает Газета.ru.
РИАМО 24 июля в 15:01
Общество

В Минпросвещения заявили о повышении среднего балла ЕГЭ в 2020 году

Средний тестовый балл сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) повысился в 2020 году по сравнению с результатами экзаменов за предыдущие годы, несмотря на дистанционный формат обучения.
Известия 05:32
Армия и оружие

Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе

Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь 04:54
1
Общество

Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
114
Футбол

Шунин рассказал о задачах «Динамо» в Лиге Европы

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о задачах, которые стоят перед клубом в Лиге Европы.
Metaratings вчера в 16:26
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
15
Наука

Обнаружен скрывающий коронавирус SARS CoV-2 от иммунитета белок

Американские специалисты нашли фермент, способствующий коронавирусу нового типа проникать в клетки организма.
МедиаПоток 25 июля в 04:52
31
Кино

Опубликован трейлер сериала HBO «Страна Лавкрафта»

РИА Новости 04:08
5
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены

ТАСС 06:08
63
Шоу-бизнес

София Ротару подняла ценник за корпоративы в четыре раза

Если Ротару начинала с довольно скромных сумм, то теперь она просит ни много ни мало 70 тыс. долларов за один корпоратив, а это примерно в 4 раза больше, чем было ранее.
Bimru.ru 04:41
2
Общество

Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ

Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
187
Армия и оружие

Иностранные военные атташе оценили проведение парада в Петербурге

Военные атташе из более чем 30 стран мира высоко оценили организацию и масштаб проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 08:05
7
Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
72
Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
63
Армия и оружие

В порту Одессы появились пять кораблей НАТО

Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
Деловое.ТВ 25 июля в 14:27
115
Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК 06:29
103
Гаджеты

Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12

Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма.
Экономика сегодня 03:21
3
Общество

Названа самая высокая стоимость аренды двухкомнатных квартир в Москве

Первую строчку рейтинга занимают апартаменты в МФК Neva Towers ММДЦ "Москва-Сити" - двушка за 200 тысяч рублей площадью 60 кв. м. В квартире есть объединенная кухня-столовая-гостиная, спальня, ванная комната.
Российская газета 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии (СДПГ). С 14 марта 2018 года министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГ в ландтаге Саара с 1999 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное