с чего всё началось

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.

В Совфеде оценили заявление главы МИД ФРГ об участии России в G7

Политика В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано. 78

Политика В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7 Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку". 3

Политика В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и делом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. 12

Происшествия Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих. 124

Игры GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 23 июля был показан трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики пока ничего не сообщают про дату релиза игры, но уже известна некоторая информация про долгожданный проект. 563

Кино Летний кинотеатр откроется в парке «Музеон» РИАМО –24 июл. 1 августа в парке искусств «Музеон» откроют первый постоянный летний кинотеатр, он будет работать под открытым небом, сообщает Газета.ru.

Общество В Минпросвещения заявили о повышении среднего балла ЕГЭ в 2020 году Средний тестовый балл сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) повысился в 2020 году по сравнению с результатами экзаменов за предыдущие годы, несмотря на дистанционный формат обучения.

Общество Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение. 114

Футбол Шунин рассказал о задачах «Динамо» в Лиге Европы Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о задачах, которые стоят перед клубом в Лиге Европы.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией. 15

Шоу-бизнес София Ротару подняла ценник за корпоративы в четыре раза Если Ротару начинала с довольно скромных сумм, то теперь она просит ни много ни мало 70 тыс. долларов за один корпоратив, а это примерно в 4 раза больше, чем было ранее. 2

Общество Тимати сообщил об уходе из Black Star Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. 72

Гаджеты Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12 Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма. 3