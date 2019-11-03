с чего всё началось

Заметьте, что после выборов президента и Верховной Рады на Украине некоторые политические деятели начали делать здравые заявления. Белашко трезво оценивает украинское авиасообщение и всю отрасль в целом. Думаю, Украина не в силах обойтись с таким емким рынком, как российским.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

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