Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
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Сергей Цеков
Заметьте, что после выборов президента и Верховной Рады на Украине некоторые политические деятели начали делать здравые заявления. Белашко трезво оценивает украинское авиасообщение и всю отрасль в целом. Думаю, Украина не в силах обойтись с таким емким рынком, как российским.
— Сергей Цеков, политикRuNews24.ru 06:32
с чего всё началось
"Без восстановления авиасообщения между Украиной и РФ, включая взаимный авиатранзит, о развитии полноценного хаба и перехвате потока авиапассажиров между Европой и Азией украинцам остаётся только фантазировать", — написал он в Facebook
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