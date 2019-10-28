Политика

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT. Джабаров заявил, что его также тревожит ситуация на Украине.
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В Совфеде оценили заявление о риске возвращения фашизма на Украину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о риске возвращения фашизма на Украину.
RT на русскомвчера в 14:33

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В Совфеде оценили заявление о риске возвращения фашизма на Украину

RT на русскомвчера в 14:33

В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину

РИА Новостивчера в 15:04

В Совфеде отреагировали на заявление о возвращении фашизма на Украину

URA.Ruвчера в 17:46

Депутат рады заявил о возвращении фашизма на Украину

Известиявчера в 15:58

Рабинович: Мы должны понять – есть опасность, что в Украину вернулся фашизм!

Голос Правдывчера в 09:45

В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину

Газета.Ruвчера в 16:53

Сенатор Джабаров: на Украине фашизм поднимает голову

News.ruвчера в 15:43
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Газета.Ru вчера в 12:23
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Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
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Пожар на мусорном полигоне под Тулуном потушили спустя неделю

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СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе

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Sport24.ru вчера в 23:45
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В Хабаровском крае все подтопленные населенные пункты освободились от воды, уровень воды в реке Амур продолжает снижаться, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
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Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать

В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM 27 октября в 23:59
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Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован

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Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru вчера в 05:31
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Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала

На дне озера Байкал находятся залежи газогидратов, а также битумные холмы.
ТК Звезда вчера в 07:17
Культура

Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе

Премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы» отменили в Лос-Анджелесе. Причиной стали продолжающиеся пожары в Калифорнии.
Телеканал 360° вчера в 22:33
Общество

Зампред ВС отменил решение о праве ФСБ изымать декларации об амнистии

ВС разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Израйлита арестовали в 2016 году.
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В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы

Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию "историческим врагом" Европы.
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Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери

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Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии

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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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В ФК «Ростов» рассказали, чем Павел Мамаев занимался весь месяц

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Полиция Монголии закупила внедорожники Lada 4x4

Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных внедорожников Lada 4x4.
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Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
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Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
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IBU отказал россиянке Аввакумовой в переходе в сборную Сербии

Россиянка Екатерина Аввакумова, с 2017-го года представлявшая Южную Корею, не получила от IBU разрешение выступать за сборную Сербии.
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Windows 7 выдаёт уведомление о необходимости обновления до Windows 10

Как известно, после 14 января 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Эта система была выпущена 22 июля 2009 года, и на данный момент ей уже 10 лет.
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