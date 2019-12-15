Политика
РИА НовостиВ Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
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Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Политика
ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил
В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Политика
Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США
Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
Единоборства
Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO
В главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте известного российского тренера Этери Тутберидзе.
Музыка
Российский госканал вырезал слово «протесты» из песни «Би-2»
Музыканты просят подписчиков «угадать, какое слово вырезали на 01:25».
Происшествия
В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Общество
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Гаджеты
Журнал Time назвал лучшие гаджеты уходящего десятилетия
Американский еженедельный журнал Time составил список наиболее важных и влиятельных гаджетов 2010-х годов.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до понедельника, 16 декабря, из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Шоу-бизнес
Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
Голливудский актер Колин Ферт объявил о расставании с супругой после 22 лет брака.
Кино
Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина
Французская актриса Анна Карина, получившая известность благодаря ролям в фильмах "новой волны" Жана-Люка Годара, умерла в возрасте 79 лет в Париже.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Спорт
Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу победила команду Норвегии и выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
Энергетика
В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%
Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Шоу-бизнес
Стали известны дата и место прощания с Екатериной Дуровой
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Екатериной Дуровой пройдёт 16 декабря в Театре на Малой Бронной, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря театра Марию Малкину.
Игры
Microsoft анонсировала консоль Xbox Series X
Microsoft анонсировала и показала на TGA 2019 консоль следующего поколения, которая получила название Xbox Series X. Дизайн приставки оказался неожиданным: она выполнена в виде вертикальной башни.
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Политика
Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT удивился словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки сделать из России врага могут навредить Варшаве.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Единоборства