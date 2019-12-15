Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
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Депутат ГД предрек постепенное согласие Японии на условия мирного договора с РФ

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В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
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Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
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Журнал Time назвал лучшие гаджеты уходящего десятилетия

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Стали известны дата и место прощания с Екатериной Дуровой

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Екатериной Дуровой пройдёт 16 декабря в Театре на Малой Бронной, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря театра Марию Малкину.
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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT удивился словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки сделать из России врага могут навредить Варшаве.
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