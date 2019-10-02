с чего всё началось

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.

Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

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Транспорт ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.

Гаджеты Huawei Mate 30 лишили возможности установить сервисы Google Смартфоны линейки Huawei Mate 30, вышедшие без поддержки сервисов и приложений Google, лишились возможности установить продукты американской компании.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.

Происшествия Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.

Политика США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Футбол Артем Дзюба: Когда видел Малкома? У него неприятная травма для футбола Автор первого гола в ворота «Бенфики» (3:1) Артем Дзюба рассказал о причинах победы над португальской командой, а также поделился новостями о восстановлении полузащитника «Зенита» Малкома, который сыграл лишь два матча за петербургский клуб и не тренируется с командой с середины августа.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.

Интернет Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft Microsoft объявила о доступности по всему миру нового публичного облачного сервиса, ранее бывшего в ограниченном тестировании — Windows Virtual Desktop.

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Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Финансы Фондовый рынок США продолжил падение Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.

Политика Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.

Шоу-бизнес Маленькая дочь Игоря Николаева исполнила песню «Такси, такси» Для праздничного поста 59-летний артист использовал видео со своей маленькой дочерью Вероникой. 8 числа девочке исполнится четыре года.

Футбол Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.

Происшествия Протесты в Багдаде привели к ранениям 200 человек Во время столкновений с полицией погибли два человека. Еще 200 получили ранения, из них ранены 40 сотрудников служб безопасности.