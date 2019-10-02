с чего всё началось

Американские власти пытаются вмешаться в дела России, уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич. В беседе с iReactor он заявил, что сенаторы США, призывая к новым санкциям против российских чиновников, действуют незаконно.

В Совфеде осудили призыв сенаторов США к новым санкциям против России

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