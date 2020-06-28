Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, попытавшегося возложить на Россию ответственность за демонтаж статуи Коневу. Сенатор считает, что инициировав снос памятника, чиновник не достиг желаемого результата.
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В Совфеде увидели стремление «чешских душ» к вниманию из-за статуи Конева

РБК12:10

Захарова назвала «грязной возней» заявления главы района Прага-6 о сносе памятника Коневу

ТАСС04:44

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости07:47

Захарова назвала «грязной возней» заявление Чехии о сносе памятника Коневу

Московский Комсомолец06:04

В МИД РФ ответили на слова главы района Прага-6 о монументе Коневу

RT на русском09:53

Захарова назвала «грязной возней» заявления главы Праги-6 о памятнике Коневу

Известия04:38

Дело Конева: староста Коларж «взорвал бомбу». В демонтаже виновата Россия! И это еще не все (Parlamentní listy, Чехия) (Parlamentní listy)

ИноСМИвчера в 18:50
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Космос

NASA объявило конкурс по созданию лунного туалета

Аэрокосмическое агентство NASA объявило о конкурсе по созданию туалета для будущей лунной миссии «Артемида».
N+1 26 июня в 07:46
10
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,4K
Экономика

Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
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Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
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Наука

Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни

Evo-rus.com вчера в 10:39
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Политика

В Forbes сочли бессмысленными санкции США против «Северного потока – 2»

Несколько дней назад в палату представителей конгресса США внесен альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Прежде украинский «Нафтогаз» призвал США скорее принять закон о санкциях против российского газопровода.
Известия 12:42
24
Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
58
Происшествия

Вторую пропавшую без вести в Саратове пенсионерку нашли

Выяснилось местонахождение считавшейся пропавшей без вести 78-летней жительницы Саратова Анны Алискеровой.
Регион 64 09:58
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Здоровье

Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение

Преждевременное старение могут вызвать определенные продукты, которые нужно исключить из рациона.
iReactor 04:54
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Происшествия

Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии

По данным телеканала, 75-летняя женщина сообщила полицейским, что шесть месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны 29-летнего внука, но боялась заявить об этом раньше из-за страха перед насильником.
Lenta.ru 11:10
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Здоровье

Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых

Специалисты отмечают, что негативные последствия затрагивают легкие человека, тяжелое течение заболевания может привести к плохой свертываемости крови, головокружениям, сильным головным болям.
Evo-rus.com 01:11
10
Происшествия

Около фабрики «Норникеля» в тундру несанкционированно сливали отходы

Бывший работник Росприроднадзора, активисты движения «Гринпис» и журналисты «Новой газеты» сняли на видео, как отходы попадают в реку Хараелах и озеро Пясино.
RuNews24.ru 04:46
2
Армия и оружие

Два жилых дома на окраине Донецка загорелись в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела загорелись два жилых дома.
Народные новости вчера в 14:11
10
Космос

В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
1,6K
Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
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Футбол

«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу

Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
RT на русском 12:57
Футбол

Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»

Российская газета 11:53
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Общество

ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
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Происшествия

Жители Норильска остались без света из-за возгорания на подстанции

Часть жителей Норильска и обсерватор остались без электроснабжения после возгорания на подстанции, следует из сообщения Минэнерго РФ.
РИА Новости 11:24
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
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Армия и оружие

США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

В российском министерстве отметили, что все полеты осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.
Piter.tv вчера в 13:48
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Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
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Здоровье

Названы продукты, без которых нельзя похудеть

Похудение невозможно без клетчатки, поэтому в меню должно быть много овощей, заявила "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 09:32
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Игры

Tencent Games представила демоверсию новой игры SYN для консолей и ПК

News.ru 11:31
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Общество

Тесты двух вакцин от коронавируса в Китае завершились успешно

Компания из Китая China National Biotec Group сообщила об успешных испытаниях вакцин от коронавируса на людях.
Общественная служба новостей 10:16
Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
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Армия и оружие

«Роса-РБ-М» и «Трио»: о белорусских средствах борьбы с мини-беспилотниками

Недавно в Белоруссии был принят на вооружение мобильный комплекс обнаружения маловысотных целей «Роса-РБ-М», разработанный КБ «Радар».
Военное обозрение 09:23
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
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Конев Иван Степанович
Советский военачальник
Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
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