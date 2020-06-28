с чего всё началось

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, попытавшегося возложить на Россию ответственность за демонтаж статуи Коневу. Сенатор считает, что инициировав снос памятника, чиновник не достиг желаемого результата.

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Политика Зеленский назвал реальное число регионов Украины Два региона, указанные в украинской конституции, не причислил к территории Украины президент Владимир Зеленский 28 июня в праздничном обращении, посвященном Дню конституции.

Политика Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди» Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию.

Происшествия Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ. 10

Политика Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров. 246

Технологии Образ финальной сборки Linux Mint 20 будет опубликован в ближайшие дни Команда Linux Mint до сих пор не обновила информацию на веб-сайте проекта, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.

Здоровье Ещё 78 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно. 475

Авто В продаже появилась редчайшая Волга за 1,5 млн рублей Всего с 2000 по 2002 года Горьковский автозавод выпустил лишь 425 экземпляров ГАЗ-3111, а выставленная на продажу машина является 300-м по счёту. 8

Футбол Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино может возглавить «Бенфику» Нынешним наставником команды является португалец Бруну Лаже. Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 года.

Игры Стала известна возможная дата выпуска новой Call of Duty В интернете появилась информация о вероятной дате выпуска на рынок новой части популярной серии игр Call of Duty.

Общество Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля. 49

Политика Шведские публицисты: Европарламент опозорился, поддержав движение BLM Европарламент выставил себя на посмешище, поддержав антирасистское движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).

Политика Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". 814

Политика Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане. 146

Политика Трамп заявил о прекращении вандализма в США после ужесточения законов Глава Белого дома написал в Twitter в воскресенье: "С тех пор, как была введена очень действенная мера тюремного заключения сроком на десять лет для тех, кто занимается вандализмом в отношении памятников и статуй, и множество граждан по всей стране были задержаны, вандализм полностью прекратился".

Шоу-бизнес Губерниев оценил новое фото пловчихи Ефимовой в бикини На фото пловчихи в купальнике сразу же отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Происшествия Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго В центре Глазго произошло нападение с ножом, погиб мужчина, сообщает Scottish Television (STV).