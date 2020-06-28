Политика
РИА НовостиВ Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, попытавшегося возложить на Россию ответственность за демонтаж статуи Коневу. Сенатор считает, что инициировав снос памятника, чиновник не достиг желаемого результата.
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Захарова назвала «грязной возней» заявление Чехии о сносе памятника Коневу
Московский Комсомолец06:04
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Зеленский назвал реальное число регионов Украины
Два региона, указанные в украинской конституции, не причислил к территории Украины президент Владимир Зеленский 28 июня в праздничном обращении, посвященном Дню конституции.
ИА Красная Весна 08:31
Политика
Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди»
Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию.
РБК 09:01
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
РИА Новости 09:23
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
Технологии
Образ финальной сборки Linux Mint 20 будет опубликован в ближайшие дни
Команда Linux Mint до сих пор не обновила информацию на веб-сайте проекта, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.
3DNews 26 июня в 11:56
Общество
На следующей неделе туляков ожидает похолодание
На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 26 июня в 07:15
Здоровье
Ещё 78 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно.
Катунь 24 01:55
Авто
В продаже появилась редчайшая Волга за 1,5 млн рублей
Всего с 2000 по 2002 года Горьковский автозавод выпустил лишь 425 экземпляров ГАЗ-3111, а выставленная на продажу машина является 300-м по счёту.
SpeedMe 07:40
Футбол
Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино может возглавить «Бенфику»
Нынешним наставником команды является португалец Бруну Лаже. Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 года.
Газета.Ru 07:37
Игры
Стала известна возможная дата выпуска новой Call of Duty
В интернете появилась информация о вероятной дате выпуска на рынок новой части популярной серии игр Call of Duty.
Дни24 08:11
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
В Германии создали петицию по возвращению на европейский рынок всего доступного модельного ряда Lada.
Piter.tv вчера в 10:17
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник 06:35
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
Шведские публицисты: Европарламент опозорился, поддержав движение BLM
Европарламент выставил себя на посмешище, поддержав антирасистское движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).
Евразия Daily 05:40
Политика
Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет
Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 04:59
Политика
Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
Политика
Трамп заявил о прекращении вандализма в США после ужесточения законов
Глава Белого дома написал в Twitter в воскресенье: "С тех пор, как была введена очень действенная мера тюремного заключения сроком на десять лет для тех, кто занимается вандализмом в отношении памятников и статуй, и множество граждан по всей стране были задержаны, вандализм полностью прекратился".
РЕН ТВ 10:03
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Губерниев оценил новое фото пловчихи Ефимовой в бикини
На фото пловчихи в купальнике сразу же отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
News.ru 05:59
Происшествия
Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго
В центре Глазго произошло нападение с ножом, погиб мужчина, сообщает Scottish Television (STV).
РБК 09:56
Футбол
Футболист «Крузейро» Энрике упал на машине со скалы высотой 200 метров
Полузащитник бразильского "Крузейро" Энрике попал в страшную аварию, но чудом остался жив.
Российский Диалог 05:21
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Армия и оружие
«Роса-РБ-М» и «Трио»: о белорусских средствах борьбы с мини-беспилотниками
Недавно в Белоруссии был принят на вооружение мобильный комплекс обнаружения маловысотных целей «Роса-РБ-М», разработанный КБ «Радар».
Военное обозрение 09:23