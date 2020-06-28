Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, попытавшегося возложить на Россию ответственность за демонтаж статуи Коневу. Сенатор считает, что инициировав снос памятника, чиновник не достиг желаемого результата.
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с чего всё началось
Глава района Прага-6 Ондржей Коларж сообщил
, что администрация города сначала предлагала переставить монумент в российское посольство, где тот был бы защищен.
РБК07:13

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В МИД РФ ответили на слова главы района Прага-6 о монументе Коневу

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В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

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Дело Конева: староста Коларж «взорвал бомбу». В демонтаже виновата Россия! И это еще не все (Parlamentní listy, Чехия) (Parlamentní listy)

ИноСМИвчера в 18:50
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РИА Новости вчера в 14:26
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Зеленский назвал реальное число регионов Украины

Два региона, указанные в украинской конституции, не причислил к территории Украины президент Владимир Зеленский 28 июня в праздничном обращении, посвященном Дню конституции.
ИА Красная Весна 08:31
Политика

Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди»

Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию.
РБК 09:01
Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
РИА Новости 09:23
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Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
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Тульская пресса 26 июня в 07:15
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Здоровье

Ещё 78 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно.
Катунь 24 01:55
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Авто

В продаже появилась редчайшая Волга за 1,5 млн рублей

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Стала известна возможная дата выпуска новой Call of Duty

В интернете появилась информация о вероятной дате выпуска на рынок новой части популярной серии игр Call of Duty.
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Газета Metro 07:36
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Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

В Германии создали петицию по возвращению на европейский рынок всего доступного модельного ряда Lada.
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Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
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Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
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«Роса-РБ-М» и «Трио»: о белорусских средствах борьбы с мини-беспилотниками

Недавно в Белоруссии был принят на вооружение мобильный комплекс обнаружения маловысотных целей «Роса-РБ-М», разработанный КБ «Радар».
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Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
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