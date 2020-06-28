Политика
РИА НовостиВ Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, попытавшегося возложить на Россию ответственность за демонтаж статуи Коневу. Сенатор считает, что инициировав снос памятника, чиновник не достиг желаемого результата.
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с чего всё началось
Ранее Коларж заявил в беседе с Parlamentni Listy, что за снос памятника якобы ответственна Россия из-за отказа российского посольства в Чехии разместить монумент на своей территории.RT на русском06:52
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Захарова назвала «грязной возней» заявление Чехии о сносе памятника Коневу
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Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
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Российская газета вчера в 19:18
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Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
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