с чего всё началось

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, попытавшегося возложить на Россию ответственность за демонтаж статуи Коневу. Сенатор считает, что инициировав снос памятника, чиновник не достиг желаемого результата.

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Авто Объявлен ТОП-3 универсалов до 600 000 рублей Редакция портала Тарантас Ньюс провела анализ отечественного авторынка и выделила топ-3 наиболее интересных подержанных универсалов ценой до 600 000 рублей.

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Футбол Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы» Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы".

Общество Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности. 144

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Происшествия «Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские.