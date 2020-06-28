с чего всё началось

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, попытавшегося возложить на Россию ответственность за демонтаж статуи Коневу. Сенатор считает, что инициировав снос памятника, чиновник не достиг желаемого результата.

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя. 19

Общество Ученый назвал условие разрушения сибирских городов Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов и сел в регионе, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна. 3

Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 8,3K

Общество Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности. 174

Общество В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.

Футбол Арьен Роббен возобновил карьеру и будет играть за «Гронинген» Напомним, Роббен завершил карьеру летом 2019 года. Он играл за клубы «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию».

Происшествия Суд не принял экспертизу по делу группы «Сумма» Строительно-техническую экспертизу по делу о хищении 752 млн рублей при подготовке стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, счел недопустимым доказательством калининградский районный суд, 28 июня сообщает пресс-служба суда.

Общество Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам Россиянам позволили лишь одно послабление: «Давайте селедочку оставим на один раз — по субботам!», — согласился врач.

Происшествия Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России. 35

Футбол «Парма» — «Интер» Милан: определился явный фаворит матча Серии А 28 июня в матче 28 тура Серии А «Парма» примет миланский «Интер». Игра состоится на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и начнется в 22:45 мск.

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. 6K