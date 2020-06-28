Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, попытавшегося возложить на Россию ответственность за демонтаж статуи Коневу. Сенатор считает, что инициировав снос памятника, чиновник не достиг желаемого результата.
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с чего всё началось
Глава района Прага-6 Ондржей Коларж сообщил
, что администрация города сначала предлагала переставить монумент в российское посольство, где тот был бы защищен.
РБК07:13

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Захарова назвала «грязной возней» заявления главы района Прага-6 о сносе памятника Коневу

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В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

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Дело Конева: староста Коларж «взорвал бомбу». В демонтаже виновата Россия! И это еще не все (Parlamentní listy, Чехия) (Parlamentní listy)

ИноСМИвчера в 18:50
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Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
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Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

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Общество

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Футбол

Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле

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РИА Новости 10:42
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Игры

Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV

Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru 26 июня в 17:32
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Политика

Трамп заявил о прекращении вандализма в США после ужесточения законов

Президент США Дональд Трамп уверен, что предпринятые властями штатов меры способствовали прекращению актов вандализма.
РЕН ТВ 10:03
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
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Общество

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Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
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Общество

У северных границ России нашли повышенную радиацию

Lenta.ru вчера в 14:38
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Футбол

Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

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РИА Новости 11:31
Общество

Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России

Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
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Общество

В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам

В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
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Футбол

Арьен Роббен возобновил карьеру и будет играть за «Гронинген»

Напомним, Роббен завершил карьеру летом 2019 года. Он играл за клубы «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию».
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Космос

В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
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Происшествия

Суд не принял экспертизу по делу группы «Сумма»

Строительно-техническую экспертизу по делу о хищении 752 млн рублей при подготовке стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, счел недопустимым доказательством калининградский районный суд, 28 июня сообщает пресс-служба суда.
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Происшествия

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Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

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Lenta.ru 11:30
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Ездовые собаки разводились людьми раньше, чем ранее предполагалось

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Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

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28 июня в матче 28 тура Серии А «Парма» примет миланский «Интер». Игра состоится на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и начнется в 22:45 мск.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:07
Футбол

Виктор Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА

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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости 26 июня в 17:56
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