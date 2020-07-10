Член Совета Федерации Андрей Клишас призвал адвокатское сообщество остановить "водевиль" адвокатов по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Клишас заявил, что обратился в Федеральную палату адвокатов с критикой.

В Совфеде осудили «водевиль» адвокатов по делу Ефремова

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,9K

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Футбол Каррагер посоветовал «Манчестер Юнайтед» искать нового вратаря Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер посоветовал "Манчестер Юнайтед" искать нового вратаря, передает The Telegraph.

Кино Sony на семь месяцев отложила премьеру фильма по игре «Охотник на чудовищ» Вашингтон, 10 июля 2020, 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.

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Общество В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.