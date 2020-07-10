Общество

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде осудили «водевиль» адвокатов по делу Ефремова

Член Совета Федерации Андрей Клишас призвал адвокатское сообщество остановить "водевиль" адвокатов по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Клишас заявил, что обратился в Федеральную палату адвокатов с критикой.
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Клишас раскритиковал поведение адвокатов по делу Ефремова

Известиявчера в 23:25

Адвокатам по делу Ефремова пообещали последствия за их «шоу»

РИА Новостивчера в 22:16

Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова

РБКвчера в 14:09

Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова

News.ruвчера в 16:39

Андрей Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова: адвокатура не шапито!

Накануне.Ruвчера в 15:29

Адвокатов по делу Ефремова раскритиковали за «ток-шоу и шапито»

Lenta.ruвчера в 14:58

Поведение адвокатов по делу Ефремова сравнили с «ток-шоу и шапито»

Телеканал 360°вчера в 17:53
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
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Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета 09 июля в 23:02
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Политика

Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости вчера в 15:19
3,1K
Происшествия

В Нижнем Новгороде эвакуировали 28 человек после взрыва газа в доме

РИА Новости 00:08
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Происшествия

Фургал в суде заявил о своей полной невиновности

Piter.tv вчера в 07:44
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Общество

Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала

РБК 00:29
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

РИА Новости 09 июля в 06:04
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Футбол

Каррагер посоветовал «Манчестер Юнайтед» искать нового вратаря

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер посоветовал "Манчестер Юнайтед" искать нового вратаря, передает The Telegraph.
Газета.Ru 00:05
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12
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Кино

Sony на семь месяцев отложила премьеру фильма по игре «Охотник на чудовищ»

Вашингтон, 10 июля 2020, 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.
REGNUM вчера в 16:32
Футбол

Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона

Российский футбольный союз принял решение о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три игры, то есть до окончания этого сезона, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 12:11
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Хоккей

Чемпионат НХЛ возобновится 1 августа

Сезон НХЛ заморозили на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции 13 марта 2020 года.
iReactor вчера в 23:57
Наука

Обнаружен новый увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор

«Повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19», - отметили спецциалисты.
Известия вчера в 23:23
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Шоу-бизнес

Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам

CT news вчера в 16:44
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
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Армия и оружие

В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия 09 июля в 15:55
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Киберспорт

Личность для Anti-Mage добавлена в Dota 2

Dota2.ru вчера в 20:55
Общество

В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных

В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
РЕН ТВ вчера в 17:09
Кино

Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»

Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания 09 июля в 10:45
4
Общество

В Госдуму внесли законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

В Госдуму внесли законопроект, который позволит ограничить внесудебное изъятие детей из семьи.
НТВ вчера в 04:11
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Общество

Instagram запретит контент с «лечением» гомосексуальности

Instagram будет блокировать контент, в котором продвигается репаративная терапия, предполагающая смену сексуальной ориентации.
Телеканал 360° вчера в 18:27
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Авто

Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento

В Южной Корее стартовала массовая сборка гибридной версии кроссовера Kia Sorento нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:18
7
Здоровье

Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
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Космос

За галактикой Млечный Путь нашли гигантскую космическую «стену»

Объекту, содержащему в себе сотни тысяч галактик, дали название «Стена Южного полюса».
TV BRICS вчера в 09:40
7
Общество

ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ вчера в 18:22
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Общество

Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Банкир Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, перенес операцию по пересадке костного мозга.
Интерфакс вчера в 11:56
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Технологии

Xiaomi Mi Band 4 стал самым популярным фитнес-браслетом в мире

Что касается Mi Band 4, который назван самым популярным фитнес-браслетом в мире, то это устройство показало результат в 1 млн проданных экземпляров спустя всего 8 дней после появления на рынке.
3DNews вчера в 23:45
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