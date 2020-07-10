Общество
Газета.RuВ Совфеде осудили «водевиль» адвокатов по делу Ефремова
Член Совета Федерации Андрей Клишас призвал адвокатское сообщество остановить "водевиль" адвокатов по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Клишас заявил, что обратился в Федеральную палату адвокатов с критикой.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Андрей Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова: адвокатура не шапито!
Накануне.Ruвчера в 15:29
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета 09 июля в 23:02
Политика
Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия
Фургал в суде заявил о своей полной невиновности
Piter.tv вчера в 07:44
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости 09 июля в 06:04
Футбол
Каррагер посоветовал «Манчестер Юнайтед» искать нового вратаря
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер посоветовал "Манчестер Юнайтед" искать нового вратаря, передает The Telegraph.
Газета.Ru 00:05
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12
Кино
Sony на семь месяцев отложила премьеру фильма по игре «Охотник на чудовищ»
Вашингтон, 10 июля 2020, 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.
REGNUM вчера в 16:32
Футбол
Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона
Российский футбольный союз принял решение о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три игры, то есть до окончания этого сезона, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 12:11
Хоккей
Чемпионат НХЛ возобновится 1 августа
Сезон НХЛ заморозили на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции 13 марта 2020 года.
iReactor вчера в 23:57
Наука
Обнаружен новый увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор
«Повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19», - отметили спецциалисты.
Известия вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам
CT news вчера в 16:44
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия 09 июля в 15:55
Киберспорт
Личность для Anti-Mage добавлена в Dota 2
Dota2.ru вчера в 20:55
Общество
В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных
В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
РЕН ТВ вчера в 17:09
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания 09 июля в 10:45
Общество
В Госдуму внесли законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
В Госдуму внесли законопроект, который позволит ограничить внесудебное изъятие детей из семьи.
НТВ вчера в 04:11
Общество
Instagram запретит контент с «лечением» гомосексуальности
Instagram будет блокировать контент, в котором продвигается репаративная терапия, предполагающая смену сексуальной ориентации.
Телеканал 360° вчера в 18:27
Авто
Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento
В Южной Корее стартовала массовая сборка гибридной версии кроссовера Kia Sorento нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:18
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
Космос
За галактикой Млечный Путь нашли гигантскую космическую «стену»
Объекту, содержащему в себе сотни тысяч галактик, дали название «Стена Южного полюса».
TV BRICS вчера в 09:40
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ вчера в 18:22
Общество
Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Банкир Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, перенес операцию по пересадке костного мозга.
Интерфакс вчера в 11:56
Технологии
Xiaomi Mi Band 4 стал самым популярным фитнес-браслетом в мире
Что касается Mi Band 4, который назван самым популярным фитнес-браслетом в мире, то это устройство показало результат в 1 млн проданных экземпляров спустя всего 8 дней после появления на рынке.
3DNews вчера в 23:45