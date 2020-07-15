Общество
КоммерсантъВ Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
В субботу активисты продолжат акцию в Волгограде и других городах. Пока неизвестно, сколько дней продлится сбор подписей — на конкретную цифру активисты не ориентируются, отметила госпожа Галямина. По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
Lenta.ru вчера в 20:58
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости 14:27
Здоровье
Патологоанатом описал, что увидел на вскрытии умерших c коронавирусом
После ряда вскрытий патологоанатомы установили, что вирус поражает легкие, а также кишечник, мозг, лимфатические узлы, миокард и селезенку.
Evo-rus.com 10:42
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru 09:46
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Здоровье
Студенты назвали самые привлекательные места для работы
Предпочтения российских студентов при выборе будущего работодателя не претерпели существенных изменений в связи с эпидемией коронавируса.
РБК 17:03
Гаджеты
NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding
В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews 06:18
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о завершении весеннего призыва
В мае в пресс-службе Восточного военного округа сообщали, что до 80% призывников ВВО пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:29
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:3
Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Происшествия
Суд в Москве арестовал трех фигурантов дела Абызова
Москва, 15 июля 2020, 23:11 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
REGNUM 16:11
Общество
В Twitter Маска появилось объявление об удвоении биткойнов
Несколько минут провисело в Twitter американского предпринимателя Илона Маска объявление, что тем, кто пришлет ему в течение 30 минут биткойны, он вернет их в удвоенном количестве.
РИА Новости 17:34
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в РФ
Сегодня начался прием заказов на обновленную модель Land Cruiser 200 Executive Lounge.
32CARS.ru 11:47
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК 16:18
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Финансы
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Футбол
Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.
RT на русском 14:01
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Гаджеты
Опубликован стандарт на память DDR5
Ожидается, что первые серийные модули будут работать в режиме DDR5-4800. При этом возможен выпуск модулей с большей частотой.
Evo-rus.com 09:30
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США увеличилось до 59
РБК вчера в 02:39
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35