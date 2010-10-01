Попытка провести акции против принятых поправок к Конституции РФ дискредитировала либерально настроенных активистов, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Акции прошли как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

В Совфеде отметили провал акций против поправок к Конституции

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