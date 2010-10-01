Политика
ПолитРоссияВ Совфеде отметили провал акций против поправок к Конституции
Попытка провести акции против принятых поправок к Конституции РФ дискредитировала либерально настроенных активистов, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Акции прошли как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.
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Джабаров указал на несостоятельность требований организаторов акций против поправок
Экономика сегоднявчера в 13:46
Джабаров: организаторы митингов против поправок в Конституцию дискредитировали себя
NewInformвчера в 14:00
Джабаров: акции против поправок к Конституции обречены на провал
Политическая Экспертизавчера в 13:53
Джабаров назвал митинги в Москве и Петербурге движением против мнения россиян
Слово и Деловчера в 13:27
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
CT news вчера в 20:55
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Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей
Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
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МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
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СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
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Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
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Общество
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Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
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Затравленная за роман с Прилучным Карпович ответила обидчикам
Территория новостей вчера в 13:03
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В Омской области подросток утонул в реке, спасая двух девушек
РИА Новости вчера в 12:50
Футбол
Моуринью назвал позорным решение CAS разрешить «Ман Сити» играть в ЛЧ
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью назвал позорным решение Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) разрешить "Манчестер Сити" играть в Лиге чемпионов.
Газета.Ru 14 июля в 10:37
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
Политика
NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США
По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС вчера в 20:47
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Политика
Президент Польши рассказал о беседе с пранкерами Вованом и Лексусом
Президент Польши Анджей Дуда рассказал в Twitter о своей беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за генсека ООН Антониу Гутерреша.
Газета.Ru вчера в 12:30
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России
Известия вчера в 16:30
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России
Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК вчера в 12:08
Политика
Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
Президент США Дональд Трамп решил сменить руководителя своей предвыборной кампании за 3,5 месяца до президентских выборов в стране.
РБК вчера в 23:29
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 14 июля в 10:06
Шоу-бизнес
Александр Домогаров завершил сотрудничество с МХАТом им. Горького
Life.ru вчера в 12:15
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:14
Общество
Суд арестовал омского пенсионера, который отрицал распад СССР
В Омске суд санкционировал арест 72-летнего пенсионера-инвалида Владимира Бесхлебного, который отрицал распад СССР.
МонаВиста вчера в 07:45
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:27
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Путин поручил строить дома быстрее и дешевле
Исторический шанс К 2026 году новоселье могут отпраздновать около пяти миллионов семей, сообщил главе государства вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания совета 13 июля.
Парламентская газета 13 июля в 13:10
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ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе Гайча
Чемпионат вчера в 20:40