Политика

ПолитРоссияПолитРоссияВ Совфеде отметили провал акций против поправок к Конституции

Попытка провести акции против принятых поправок к Конституции РФ дискредитировала либерально настроенных активистов, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Акции прошли как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.
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Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
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