Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
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Случаи отказа в выдаче виз российским чиновникам и дипломатам

ТАСС03:45

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Интерфакс08:31

В Совфеде дали оценку новому отказу в визах США делегации из России

Газета.Ru06:24

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