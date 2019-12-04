Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
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В Совфеде дали оценку новому отказу в визах США делегации из России

Газета.Ru06:24

В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

RT на русском03:03

Дипломаты до сих пор не получили ответа по невыдаче виз делегации РФ на ГА ООН

Интерфаксвчера в 20:49

В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

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В Совфеде пригрозили США последствиями из-за отказа в выдаче виз

Взгляд.ру01:59

США снова не выдали визы российской делегации

Коммерсантъвчера в 20:46

Случаи отказа в выдаче виз российским чиновникам и дипломатам

ТАСС03:45
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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
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В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

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NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
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В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

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С кем именно сыграет сборная России перед Евро-2020, Черчесов не сказал.
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В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»

В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
РИА Новости 04:06
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Происшествия

Депутат Киевоблсовета Соболев заявил, что покушения на его жизнь будут продолжаться

Депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, сын которого погиб в Киеве от пули наемного убийцы, предложил правоохранителям список фамилий людей, которых необходимо проверить на детекторе лжи.
Украина.ру 06:51
Экономика

Всемирный банк оценил совокупное богатство России

Совокупный объем богатства России с 2000-го по 2017 год вырос на 73%, до 1,3 квадриллиона рублей.
Взгляд.ру 07:44
Общество

Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 05:27
Авто

Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России

Первые изображения рестайлинговой модели опубликовал Solaris Club.
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Происшествия

Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
RT на русском 07:46
Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
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Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
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Правительство назначило нового главу Украинского института нацпамяти

Кабинет министров Украины назначил нового главу Украинского института национальной памяти, который при прежнем президенте Петре Порошенко стал главным инструментом создания новой националистической идеологии государства.
ТАСС 07:19
Политика

Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
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Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
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4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

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ТАСС 06:18
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Disney показал новый тизер девятых «Звездных войн»

В видеоролике показана дуэль между Рей и Кайло Реном, а голос за кадром объявляет начинающуюся битву последней.
Газета.Ru 05:23
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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

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В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

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В Белгородской области из-за взрыва газа обрушилась стена жилого дома

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