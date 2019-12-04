Политика
RT на русскомВ Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России
Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Читать в источнике
Оценить447
Подробнее о событии
Показать все источники
Дипломаты до сих пор не получили ответа по невыдаче виз делегации РФ на ГА ООН
Интерфаксвчера в 20:49
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
Общество
The Hill предрек конец России как космической державы
NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу
Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Футбол
Черчесов назвал даты контрольных матчей сборной России перед Евро-2020
С кем именно сыграет сборная России перед Евро-2020, Черчесов не сказал.
Общество
В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»
В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
Происшествия
Депутат Киевоблсовета Соболев заявил, что покушения на его жизнь будут продолжаться
Депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, сын которого погиб в Киеве от пули наемного убийцы, предложил правоохранителям список фамилий людей, которых необходимо проверить на детекторе лжи.
Экономика
Всемирный банк оценил совокупное богатство России
Совокупный объем богатства России с 2000-го по 2017 год вырос на 73%, до 1,3 квадриллиона рублей.
Общество
Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".
Авто
Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России
Первые изображения рестайлинговой модели опубликовал Solaris Club.
Происшествия
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
Политика
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии
Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Политика
Правительство назначило нового главу Украинского института нацпамяти
Кабинет министров Украины назначил нового главу Украинского института национальной памяти, который при прежнем президенте Петре Порошенко стал главным инструментом создания новой националистической идеологии государства.
Политика
Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму
Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Общество
Илон Маск извинился в суде перед дайвером, которого назвал педофилом
Nicole Kubelka / globallookpress / соцсети Глава компании SpaceX Илон Маск в суде, где рассматривается иск о клевете, извинился перед британским дайвером Верноном Ансвортом, которого назвал педофилом.
Религия
4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Авто
В России снизились цены на автомобили Ravon
С учётом предложений, минимальные цены на автомобили марки выглядят так: R2 - 586 000 рублей; R3 Nexia - 550 000 рублей; R4 - 603 000 рублей.
Общество
Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе
В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
Кино
Disney показал новый тизер девятых «Звездных войн»
В видеоролике показана дуэль между Рей и Кайло Реном, а голос за кадром объявляет начинающуюся битву последней.
Политика
В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию
Шоу-бизнес
Вера Брежнева больше не отрицает развод с Меладзе
Певица Вера Брежнева не стала отрицать наличие проблем в отношениях с Константином Меладзе и попросила своих поклонников не лезть в её личную жизнь.
Происшествия
В Белгородской области из-за взрыва газа обрушилась стена жилого дома
ЧП произошло вечером 3 декабря - взрыв полностью уничтожил стену в 4-этажном жилом доме, пишет Baza.