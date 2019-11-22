Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене. Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.

с чего всё началось

Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

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