Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене. Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
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В Совфеде раскритиковали желание Софии Ротару петь в России

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РИА Новостивчера в 08:46
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Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери

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Путин обозначил главные задачи «Единой России»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков, вернувшихся с матчей сборных, а также отметил, что финансовые проблемы в клубе не должны влиять на настрой футболистов.
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Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах

Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах. Недавно она вышла замуж за коллегу по цеху Антона Батырева.
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Наука

Ниобий и глицерин помогли усовершенствовать топливные элементы

Сотрудники Федерального университета АВС в Бразилии объединили ниобий и глицерин для создания перспективной схемы производства недорогих топливных элементов.
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Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Политика

Норвегия и Турция заинтересовались самолетами SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с Турцией и Норвегией о поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.
REGNUM 08:02
Происшествия

Марш памяти трансгендеров в центре Киева не обошелся без задержаний

В Киеве в субботу, 23 ноября, прошел марш по случаю Международного дня памяти трансгендеров.
Вести.Ru 10:18
Здоровье

В СКР назвали самый опасный день для посещения врача

В СКР назвали самый опасный день для посещения врача.
Актуальные Новости 07:40
Политика

Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»

Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Капитал страны вчера в 13:05
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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Коммерсантъ 06:26
Общество

Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море

В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
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Политика

В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о достижении прогресса в дискуссиях с Украиной о новой программе кредитования страны, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Известия 10:08
Политика

Лавров ничего не знает о якобы действующих в Каталонии «шпионах»

Глава МИД РФ заявил и. о. министра иностранных дел Испании - Жозепу Боррелю, что ничего не знает о данной информации.
ГЛАС.RU 06:14
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник

Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
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Футбол

Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»

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Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой

Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.
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Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о Бермудском треугольнике.
RT на русском 04:39
Футбол

«Ротор» обыграл «Томь» и вышел на первое место в ФНЛ

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Футбол

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

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Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
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Фигурное катание

Костомаров считает, что Загитовой и Медведевой стоит завершить карьеру

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Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.
РИА Новости 09:42
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Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
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Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой

RT на русском 08:40
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Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Российская газета 02:48
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Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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Валерий Владимирович Рязанский
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. основатель Партии пенсионеров России.
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