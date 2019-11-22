Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал планы певицы Софии Ротару выступить в России. Как стало известно, Ротару примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также станет одной из гостий фестиваля "Легенды Ретро FM".
Читать в источнике
Комментировать989
с чего всё началось

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене. Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
РИА Новостивчера в 08:46

Подробнее о событии

Россиян призвали игнорировать концерты Ротару

URA.Ruвчера в 12:29

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Известиявчера в 23:15

Россиян призвали игнорировать концерты Ротару

Lenta.ruвчера в 13:37

В Совфеде раскритиковали желание Софии Ротару петь в России

Газета.Ru02:42

В Совфеде призвали россиян не ходить на концерты Ротару

Московский Комсомолецвчера в 11:55

В Совфеде призвали россиян бойкотировать Ротару: Лучший ответ — пустые места!

Life.ruвчера в 10:23

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новостивчера в 08:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Армия и оружие

«Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел

Вести.Ru 08:15
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Политика

Медведев призвал стесняющихся «Единой России» выйти из партии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что самовыдвиженцы из партии «Единая Россия» на выборах скорее запутали избирателей, что не помогло их избранию.
Известия 06:57
Экономика

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
РИА Новости 06:20
Спорт

Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер

Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
RT на русском 07:42
Фигурное катание

Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 05:39
Политика

МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 07:40
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Футбол

Рубин — Зенит 1:2

RT на русском 07:54
Происшествия

В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Российская газета 06:29
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Теннис

Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса

Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
РИА Новости 04:27
Игры

Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx

Трейлер разместила на своей странице в Youtube компания-разработчик компьютерных игр Valve (ниже).Сюжет строится вместо Half-Life 3 на неизведанной территории VR.
МонаВиста 07:00
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

Известия 07:15
Политика

Глава МИД ФРГ не поддержал вывод ядерного оружия США из Германии

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против идеи вывода американского ядерного оружия с территории Германии в одностороннем порядке.
Известия вчера в 07:14
Экономика

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

РБК 21 ноября в 23:00
Кино

Минкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Дождь вчера в 00:31
Хоккей

«Авангард» заключил пробный контракт с Терещенко

Спорт-Экспресс 06:09
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Общество

Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась

Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Znak.com 21 ноября в 13:06
Здоровье

В ГИБДД Саратовской области опровергли слухи, что при замене прав требуется пересдача экзамена

В Госавтоинспекция Саратовской области сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав.
КП - Саратов 03:43
Футбол

«Текстильщик» проиграл «Шиннику»

IvanovoNews 07:51
Экономика

Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 2 миллиарда долларов на реализацию ряда проектов, с учётом ранее принятых решений общий кредит может составить порядка 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 07:54
Футбол

Динамо — Ростов 1:1 (1-й тайм)

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков, вернувшихся с матчей сборных, а также отметил, что финансовые проблемы в клубе не должны влиять на настрой футболистов.
Матч ТВ 08:35
Политика

Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
REGNUM 06:40
Футбол

Хавбек «Челси» Баркли был заснят полуголым в ночном клубе

Во время паузы на матчи сборных полузащитник «Челси» Росс Баркли отдыхал в ОАЭ.
Metaratings 05:28
Происшествия

Малайзия задержала судно с россиянином и украинцами

В территориальных водах Малайзии Агентство по охране морских границ задержало сухогруз New Orion с экипажем из одного россиянина и 22 граждан Украины.
Вести.Ru 03:25
Общество

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета вчера в 20:04
Футбол

Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»

Спорт-Экспресс 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валерий Владимирович Рязанский
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. основатель Партии пенсионеров России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное