Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.

с чего всё началось

Политик напомнил, что отечественная валюта свободно конвертируемая, потому любой желающий может обменять ее на банкноты другой страны. Ранее с идеей деноминации рубля в 100 раз выступил глава аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

В Совфеде отреагировали на предложение о деноминации рубля

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