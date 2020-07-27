Экономика
AnewsВ Совфеде отреагировали на предложение о деноминации рубля
Политик напомнил, что отечественная валюта свободно конвертируемая, потому любой желающий может обменять ее на банкноты другой страны. Ранее с идеей деноминации рубля в 100 раз выступил глава аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
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с чего всё началось
Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостей27 июля в 07:26
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Происшествия
Министр спорта Алтая прокомментировал смертельную драку в Барнауле
Аргументы и Факты - Алтай 01:09
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru вчера в 02:34
Экономика
ABBYY пустилась в поиск
Компания разработала систему для документов «Роскосмоса» IT-компания ABBYY разработала корпоративную поисковую систему для поставщика ракетных двигателей структур НПО «Энергомаш».
Коммерсантъ вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag вчера в 04:01
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Происшествия
Экс-чиновник Севастополя обвинен в пропаже двух миллиардов рублей
Бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов обвинен в причинении ущерба бюджету на сумму более двух миллиардов рублей.
Российская газета вчера в 14:27
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Здоровье
Власти США рекомендовали ужесточить санитарные ограничения в 21 штате
Белый дом рекомендовал властям 21 штата ужесточить санитарные ограничения. Мера вызвана ростом новых случаев заражения.
Российская газета вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru вчера в 05:29
Политика
Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены, и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
РБК вчера в 20:05
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Общество
Исследование: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
45% россиян, знающих о протестах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщили, что положительно относятся к демонстрантам.
Накануне.Ru вчера в 21:23
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa вчера в 00:44
Общество
Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс и асбест
Жители одного из районов Комсомольска-на-Амуре попросили временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева решить проблему домов из асбеста.
РБК 01:24
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ вчера в 08:46
Общество
В Саратовской области выявили еще 98 носителей коронавируса
Саратов, 29 июля 2020, 09:23 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 29 июля коронавирус выявили у 9209 человек, за сутки положительные тесты получили еще 98 пациентов.
REGNUM 02:23
Космос
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса
Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.
Российская газета вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Мать Тимати переживает за отношения сына с его 6-летней дочерью
Пока Тимати со своей матерью Симоной Юнусовой и дочкой Алисой проводят совместный отпуск, мать рэпера выложила в своем Instagram пост, в котором рассуждает об отношениях сына и Алисы в будущем.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Экономика
Норма сбережений в России во II квартале выросла до 23%
Норма сбережений (доля личных доходов населения, идущая на сбережение) в РФ во II квартале 2020 года выросла до 23%.
Urbc.Ru 01:48
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Петербурге
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 17:44
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Кино
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Татарстане на 38 площадках
Татарстан присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет 29 августа.
Татар-информ 27 июля в 06:00