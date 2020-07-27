Экономика
AnewsВ Совфеде отреагировали на предложение о деноминации рубля
Политик напомнил, что отечественная валюта свободно конвертируемая, потому любой желающий может обменять ее на банкноты другой страны. Ранее с идеей деноминации рубля в 100 раз выступил глава аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
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с чего всё началось
Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостей27 июля в 07:26
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В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
РИА Новости 06:24
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В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
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Накануне стало известно, что актриса вполне может получить роль в сериале «Мажор», главную роль в котором исполняет Павел Прилучный.
Bimru.ru 03:26
Происшествия
В Севастополе за сутки скончались два пациента с COVID-19
Севастополь, 29 июля 2020, 13:17 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, в том числе в двух случаях — посмертно, сообщили в пресс-службе правительства региона 29 июля.
REGNUM 06:17
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
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Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой
Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия.
Газета.Ru 05:39
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Недавно представители ВМС США выразили свои претензии по ледоколу "Иван Папанин" и тому факту, что на его борту размещены крылатые ракеты "Калибр".
Актуальные Новости вчера в 07:07
Общество
Свердловский губернатор сменил министра здравоохранения региона
Губернатор отметил, что на пост главы регионального минздрава назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов.
РИА Новости 06:19
Политика
Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии
Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.
Известия 05:59
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс вчера в 09:01
Общество
Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию
АН Между строк вчера в 11:32
Армия и оружие
В России создано водородное зарядное устройство специально для военных
Специалисты технополиса «Эра» разработали портативное зарядное устройство, которое предназначено для восполнения заряда элементов питания военного снаряжения и оборудования.
Актуальные Новости 05:00
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 14:26
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru вчера в 13:00
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Энергетика
«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок
Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
РИА Новости 01:00
Политика
Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией
Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
РИА Новости 05:32
Общество
Вспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений
Обнаруженный во вьетнамском Дананге коронавирус не отличается от циркулирующих в других странах в июле.
BFM.ru 05:18
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
Происшествия
Военнослужащий погиб при падении из движущегося поезда под Саратовом
Российская газета 05:56
Культура
Началось голосование по выбору талисмана 800-летия Нижнего Новгорода
Коммерсантъ Нижний Новгород 04:52
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Наука
Биологи оживили микробы со дна океана возрастом более 100 млн лет
Российская газета 04:20
Шоу-бизнес
Алена Водонаева впервые рассказала о том, что ее изнасиловали в 14 лет
На днях мелькнула информация, что Алена поступила на курсы переподготовки при журфаке МГУ: у ведущей есть диплом Тюменского университета, но ведь с тех пор многое в профессии изменилось.
Комсомольская правда 04:17