Экономика

AnewsAnewsВ Совфеде отреагировали на предложение о деноминации рубля

Политик напомнил, что отечественная валюта свободно конвертируемая, потому любой желающий может обменять ее на банкноты другой страны. Ранее с идеей деноминации рубля в 100 раз выступил глава аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
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с чего всё началось

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.
Национальная служба новостей27 июля в 07:26

Подробнее о событии

В Совете Федерации не увидели оснований для деноминации рубля

News.ru27 июля в 12:47

В Совфеде опровергли влияние деноминации на покупательную способность рубля

Известия27 июля в 08:11

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

RT на русском27 июля в 08:56

Совет Федерации оценил деноминацию рубля

Рамблер27 июля в 08:28

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Piter.tv27 июля в 09:26

Член Совфеда назвал деноминацию рубля бессмысленной

REGNUM27 июля в 07:37

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостей27 июля в 07:26
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Общество

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

РИА Новости 06:24
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Происшествия

В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин

Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович может сняться в «Мажоре» вместо Карины Разумовской

Накануне стало известно, что актриса вполне может получить роль в сериале «Мажор», главную роль в котором исполняет Павел Прилучный.
Bimru.ru 03:26
7
Происшествия

В Севастополе за сутки скончались два пациента с COVID-19

Севастополь, 29 июля 2020, 13:17 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, в том числе в двух случаях — посмертно, сообщили в пресс-службе правительства региона 29 июля.
REGNUM 06:17
2
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
618
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
1K
Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
1,5K
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
79
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой

Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия.
Газета.Ru 05:39
23
Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Недавно представители ВМС США выразили свои претензии по ледоколу "Иван Папанин" и тому факту, что на его борту размещены крылатые ракеты "Калибр".
Актуальные Новости вчера в 07:07
146
Общество

Свердловский губернатор сменил министра здравоохранения региона

Губернатор отметил, что на пост главы регионального минздрава назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов.
РИА Новости 06:19
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Политика

Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии

Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.
Известия 05:59
Экономика

Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс вчера в 09:01
46
Общество

Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию

АН Между строк вчера в 11:32
488
Армия и оружие

В России создано водородное зарядное устройство специально для военных

Специалисты технополиса «Эра» разработали портативное зарядное устройство, которое предназначено для восполнения заряда элементов питания военного снаряжения и оборудования.
Актуальные Новости 05:00
Происшествия

Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору

Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 14:26
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Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru вчера в 13:00
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Политика

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

Интерфакс 05:41
399
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,7K
Энергетика

«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок

Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
РИА Новости 01:00
4
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
44
Политика

Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией

Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
РИА Новости 05:32
5
Общество

Вспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений

Обнаруженный во вьетнамском Дананге коронавирус не отличается от циркулирующих в других странах в июле.
BFM.ru 05:18
15
Футбол

«Спартак» опроверг требования Глушакова о зарплате в 1,5 миллиона евро

РИА Новости 04:58
1
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
14
Происшествия

Военнослужащий погиб при падении из движущегося поезда под Саратовом

Российская газета 05:56
Культура

Началось голосование по выбору талисмана 800-летия Нижнего Новгорода

Коммерсантъ Нижний Новгород 04:52
5
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
1,5K
Наука

Биологи оживили микробы со дна океана возрастом более 100 млн лет

Российская газета 04:20
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Шоу-бизнес

Алена Водонаева впервые рассказала о том, что ее изнасиловали в 14 лет

На днях мелькнула информация, что Алена поступила на курсы переподготовки при журфаке МГУ: у ведущей есть диплом Тюменского университета, но ведь с тех пор многое в профессии изменилось.
Комсомольская правда 04:17
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