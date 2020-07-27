Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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Сергей Калашников
Курс рубля — поле для спекулянтов, не только международных спекулянтов, но и наши банки не гнушаются спекулировать на этой ниве.
— Сергей Калашников, российский политикREGNUM 27 июля в 07:56
с чего всё началось

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.
Национальная служба новостей27 июля в 07:26

Подробнее о событии

В Совете Федерации не увидели оснований для деноминации рубля

News.ru27 июля в 12:47

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Piter.tv27 июля в 09:26

В Совфеде опровергли влияние деноминации на покупательную способность рубля

Известия27 июля в 08:11

Совет Федерации оценил деноминацию рубля

Рамблер27 июля в 08:28

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

RT на русском27 июля в 08:56

Рубль назвали пасынком мировой финансовой системы

REGNUM27 июля в 07:56

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостей27 июля в 07:26
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Политика

Названы готовые принять россиян европейские страны

Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
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Путешествия

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
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Здоровье

В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
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Общество

Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%

"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
1K
Политика

Рейтинг Лукашенко оказался выше 72%

Рейтинг президента Беларуси Александра Лукашенко составляет 72,3%. Об этом сообщает «Общенациональное телевидение».
DixiNews 02:54
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Происшествия

Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела

RT на русском 05:11
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Экономика

«Интер РАО» вновь запустит опционную программу

Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
1,9K
Общество

Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления

Минобрнауки России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы.
Газета.Ru вчера в 11:36
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Шоу-бизнес

Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы

Культуромания 03:28
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
9
Армия и оружие

Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ

Украина проведет учения в "довольно неожиданных местах" в ответ на маневры РФ.
Piter.tv 04:09
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Политика

В Турции заявили, что готовы «устранить обеспокоенность» США несовместимостью С-400 и F-35

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду о готовности Анкары "устранить обеспокоенность" США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС 04:31
Политика

Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не понимает истерики по поводу досрочного голосования на выборах в сентябре, призвав партии активнее направлять наблюдателей.
РИА Новости 04:49
Здоровье

«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru 27 июля в 14:20
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Общество

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа

5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
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Армия и оружие

Иран провел запуск баллистических ракет во время учений

РИА Новости 03:29
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Политика

Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями

В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам является объектом таких ограничительных мер со стороны Вашингтона.
РБК 05:13
Музыка

Ольга Бузова выпустила танцевальный трек

Трек "Mira me bebe" уже доступен на всех цифровых площадках, — представила новинку Бузова в инстаграме.В треке певица поет о том, что "сердце в клочья" и с ее возлюбленным "давно пора покончить".
ИА InterMedia 04:25
1
Общество

Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета

К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию.
РБК 05:02
Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
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Космос

Астрономам удалось сфотографировать планеты солнцеподобной звезды

Новые планеты были открыты в рамках поиска гигантских планет вокруг более молодых, похожих на Солнце звезд.
Pravda.Ru 27 июля в 22:53
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Футбол

Шатов обратился к фанатам «Зенита»

Газета.Ru 03:32
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева выходит замуж в сентябре

Свершилось то, чего одни ждали, другие считали маловероятным. Маргарита Грачева, лишенная рук мужем-ревнивцев, снова собирается стать женой.
Оka.fm 04:45
12
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru вчера в 17:53
50
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
2,1K
Политика

Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму

Коммерсантъ 03:05
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Общество

Больную коронавирусом жену Шипулина затравили из-за туалета

Жена депутата Госдумы от Свердловской области Антона Шипулина Луиза, заболевшая коронавирусом, записала видео, в котором извиняется за то, что у нее в палате есть туалет.
URA.Ru вчера в 05:15
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