Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.

с чего всё началось

С российскими деньгами нет никакого смысла ехать за границу: ни поменять их на другие резервные валюты, ни что-то купить на них не получится. Рубль находится в состоянии пасынка международной валютной системы.

Калашников отмечает, что процедура нужна для обеспечения удобства обращения денег в стране как для населения, так и для бизнеса. При этом в данный момент она не нужна.

В Совфеде отреагировали на предложение по деноминации рубля

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