Экономика
Evo-rus.comВ Совфеде отреагировали на предложение по деноминации рубля
Калашников отмечает, что процедура нужна для обеспечения удобства обращения денег в стране как для населения, так и для бизнеса. При этом в данный момент она не нужна.
Читать в источнике
Оценить174
С российскими деньгами нет никакого смысла ехать за границу: ни поменять их на другие резервные валюты, ни что-то купить на них не получится. Рубль находится в состоянии пасынка международной валютной системы.
— Сергей Калашников, российский политикБИЗНЕС Online 00:32
с чего всё началось
Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостейвчера в 07:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Бывший журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался заключить сделку со следствием.
Известия 08:32
Здоровье
Новая вспышка коронавируса выявлена в алтайском онкодиспансере
Новая вспышка коронавирусной инфекции выявлена в Алтайском краевом онкологическом диспансере.
Алтайская правда 04:17
Происшествия
Машинист пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Петербурге
При столкновении грузовых электровозов на юге Петербурга пострадал один из машинистов.
Газета.Ru 09:00
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
Здоровье
«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru вчера в 14:20
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Экономика
В Минфине разъяснили поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
В Минфине заявили, что поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в ПФР нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса.
RT на русском 05:58
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Шоу-бизнес
Петросян впервые показал фото с 31-летней женой
Евгений Петросян появился на репетиции своего нового шоу с молодой супругой Татьяной Брухуновой.
Народные новости 07:52
Общество
Краснодарский краевой суд уволил «золотую судью» Хахалеву
РИА Новости 07:54
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Общество
Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий
Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова с Гэтжи
Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава UFC Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Общество
В Чувашии перешли ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу
Чувашия переходит на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики.
РИА Новости 08:50
Экономика
Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам
На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM вчера в 09:02
Кино
HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO планирует экранизировать процесс создания вакцины от CoViD-19.
Life.ru 05:47
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс 09:01
Общество
Власти Мадрида приняли решение ввести дополнительные санитарные меры
Власти Мадрида приняли решение ввести дополнительные санитарные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в столице и области.
Радио Маяк 07:42
Происшествия
В Воронеже суд продлил арест ректора опорного вуза
Ленинский районный суд Воронежа оставил под стражей до конца августа ректора местного опорного университета Сергея Колодяжного, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, говорится в сообщении суда.
РИА Новости 09:09
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
25-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, переставшая скрывать свои отношения с 46-летним фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом, во время прямого эфира в Instagram похвасталась кольцом.
НТВ 02:59