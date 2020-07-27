Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ Совфеде отреагировали на предложение по деноминации рубля

В Совфеде отреагировали на инициативу относительно деноминации российского рубля. Увеличение или сокращение количества знаков нацвалюты не повлияет на способность россиян покупать товары и оплачивать услуги, считает сенатор Сергей Калашников.
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с чего всё началось

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.
Национальная служба новостейвчера в 07:26

Подробнее о событии

В Совете Федерации не увидели оснований для деноминации рубля

News.ruвчера в 12:47

Член Совфеда назвал деноминацию рубля бессмысленной

REGNUMвчера в 07:37

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Piter.tvвчера в 09:26

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

RT на русскомвчера в 08:56

В Совфеде опровергли влияние деноминации на покупательную способность рубля

Известиявчера в 08:11

Пока вы не уснули: в Москве предотвратили кровавую бойню

Рамблервчера в 12:29

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостейвчера в 07:26
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:54, Ашберн
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих дети до 16 лет, на август является корректной и уместной.
iReactor 01:07
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Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,5K
Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
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Экономика

Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР

В рамках пенсионной реформы 2018 года был принят закон, направляющий в бюджет ПФР деньги, конфискованные в ходе расследования коррупционных дел.
РБК 04:29
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Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
1,9K
Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
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Здоровье

Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

Evo-rus.com 03:48
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Финансы

Крупные банки вновь фиксируют отток валютных вкладов

В июне отток средств с депозитов крупнейших российских банков в иностранной валюте превысил 600 млн долларов.
Российская газета 04:30
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
1,4K
Общество

Филолог опроверг миф о происхождении мата на Руси

Теория происхождения русского мата от нашествия татаро-монголов является мифической.
Экономика сегодня вчера в 20:16
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Путешествия

Определен самый дешевый отдых на море для россиян в августе

Российские курорты лидируют по ценовой доступности отдыха на море для отечественных туристов в начале августа текущего года.
Lenta.ru 04:28
Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
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Хоккей

Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»

Александр Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами.
LiveResult.Ru 03:52
Технологии

Sony собирается ограничить жизненный цикл PS5 одной пятилеткой

Главный игровой продукт компании Sony 2020 года может просуществовать в роли флагмана только до 2025 года, считают эксперты.
Goroday.ru вчера в 15:45
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Происшествия

Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве

66-летнюю Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных московских клиник.
Российская газета 04:33
3
Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Родченков уточнил, что команда РФ должна быть полностью исключена, а российских спортсменов нельзя допустить к участию ни на каких условиях.
Общественная служба новостей вчера в 05:26
2
Общество

В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса

В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line вчера в 14:09
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
2
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
1,1K
Культура

Алибасов заявил о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти

Московский Комсомолец 03:21
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Политика

Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»

США победят коронавирус и наступит "золотой век", заявил американский президент Дональд Трамп.
Газета.Ru 04:32
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Гаджеты

Поставки китайских смартфонов рухнут во второй половине 2020 года

Китайские поставщики смартфонов во второй половине нынешнего года, по мнению аналитиков Digitimes Research, столкнутся с серьёзным сокращением отгрузок аппаратов: падение будет исчисляться двухзначными числами процентов.
3DNews 03:40
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Энергетика

Китай сократил объемы закупки газа из России

В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa 01:26
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Общество

На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля

Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие

Российские ЗРПК «Панцирь-С» смогут самостоятельно уничтожать цели

Согласно источникам «Известий», специалисты поработали над алгоритмами и программным обеспечением, которое дает возможность «Панцирям» распределять приоритет целей и «решить», в какой последовательности их уничтожить.
ГЛАС.RU 00:58
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Футбол

Клопп получил приз имени Фергюсона как лучший тренер сезона АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 15:41
Политика

Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске

Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина.
Политическая Экспертиза вчера в 06:26
1,3K
Политика

В Полтаве на митинге националисты «повесили» фигуру Зеленского

REGNUM 03:47
Здоровье

«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru вчера в 14:20
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