Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.

с чего всё началось

В Совфеде отреагировали на инициативу относительно деноминации российского рубля. Увеличение или сокращение количества знаков нацвалюты не повлияет на способность россиян покупать товары и оплачивать услуги, считает сенатор Сергей Калашников.

В Совфеде отреагировали на предложение по деноминации рубля

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