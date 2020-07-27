Экономика
Актуальные НовостиВ Совфеде отреагировали на предложение по деноминации рубля
В Совфеде отреагировали на инициативу относительно деноминации российского рубля. Увеличение или сокращение количества знаков нацвалюты не повлияет на способность россиян покупать товары и оплачивать услуги, считает сенатор Сергей Калашников.
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с чего всё началось
Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостейвчера в 07:26
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:54, Ашберн
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих дети до 16 лет, на август является корректной и уместной.
iReactor 01:07
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
Экономика
Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР
В рамках пенсионной реформы 2018 года был принят закон, направляющий в бюджет ПФР деньги, конфискованные в ходе расследования коррупционных дел.
РБК 04:29
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Финансы
Крупные банки вновь фиксируют отток валютных вкладов
В июне отток средств с депозитов крупнейших российских банков в иностранной валюте превысил 600 млн долларов.
Российская газета 04:30
Общество
Филолог опроверг миф о происхождении мата на Руси
Теория происхождения русского мата от нашествия татаро-монголов является мифической.
Экономика сегодня вчера в 20:16
Путешествия
Определен самый дешевый отдых на море для россиян в августе
Российские курорты лидируют по ценовой доступности отдыха на море для отечественных туристов в начале августа текущего года.
Lenta.ru 04:28
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
Хоккей
Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами.
LiveResult.Ru 03:52
Технологии
Sony собирается ограничить жизненный цикл PS5 одной пятилеткой
Главный игровой продукт компании Sony 2020 года может просуществовать в роли флагмана только до 2025 года, считают эксперты.
Goroday.ru вчера в 15:45
Происшествия
Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве
66-летнюю Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных московских клиник.
Российская газета 04:33
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Родченков уточнил, что команда РФ должна быть полностью исключена, а российских спортсменов нельзя допустить к участию ни на каких условиях.
Общественная служба новостей вчера в 05:26
Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line вчера в 14:09
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Культура
Алибасов заявил о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти
Московский Комсомолец 03:21
Политика
Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»
США победят коронавирус и наступит "золотой век", заявил американский президент Дональд Трамп.
Газета.Ru 04:32
Гаджеты
Поставки китайских смартфонов рухнут во второй половине 2020 года
Китайские поставщики смартфонов во второй половине нынешнего года, по мнению аналитиков Digitimes Research, столкнутся с серьёзным сокращением отгрузок аппаратов: падение будет исчисляться двухзначными числами процентов.
3DNews 03:40
Энергетика
Китай сократил объемы закупки газа из России
В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa 01:26
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие
Российские ЗРПК «Панцирь-С» смогут самостоятельно уничтожать цели
Согласно источникам «Известий», специалисты поработали над алгоритмами и программным обеспечением, которое дает возможность «Панцирям» распределять приоритет целей и «решить», в какой последовательности их уничтожить.
ГЛАС.RU 00:58
Футбол
Клопп получил приз имени Фергюсона как лучший тренер сезона АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 15:41
Политика
Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске
Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина.
Политическая Экспертиза вчера в 06:26
Здоровье
«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru вчера в 14:20