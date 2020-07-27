Экономика
Актуальные НовостиВ Совфеде отреагировали на предложение по деноминации рубля
В Совфеде отреагировали на инициативу относительно деноминации российского рубля. Увеличение или сокращение количества знаков нацвалюты не повлияет на способность россиян покупать товары и оплачивать услуги, считает сенатор Сергей Калашников.
Читать в источнике
Оценить165
с чего всё началось
Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.Национальная служба новостейвчера в 07:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Общество
В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
В России за последние сутки умерли 150 заразившихся коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 03:36
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Здоровье
Перечислены симптомы рака печени
О раке печени могут говорить следующие симптомы: боль в правом подреберье, потеря аппетита, стремительная потеря веса или желтый цвет кожи.
Evo-rus.com 04:23
Политика
Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции
Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
РИА Новости вчера в 20:07
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день
Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что бессрочное перемирие в Донбассе было нарушено в первый день вступления в силу дополнительных мер по его обеспечению.
Военное дело вчера в 06:10
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Ромы» Пасторе
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Ромы" Хавьера Пасторе, сообщает Il Messaggero.
Газета.Ru 02:50
Финансы
Крупные банки вновь фиксируют отток валютных вкладов
В июне отток средств с депозитов крупнейших российских банков в иностранной валюте превысил 600 млн долларов.
Российская газета 04:30
Здоровье
В Ростовской области выявлено 133 новых случая заражения коронавирусом
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувший день число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 133 и на утро 28 июля достигло 12538.
Пульс Дона 03:56
Политика
Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске
Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина.
Политическая Экспертиза вчера в 06:26
Армия и оружие
«Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Подготовка ракетчиков при помощи "Искандеров" станет стандартной. "Искандер-М" привлекут к защите российского побережья.
Piter.tv 01:33
Кино
В Okko состоялась премьера screenlife-сериала «Взаперти»
В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера screenlife-сериала «Взаперти».
Lenta.ru 04:37
Общество
В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
Хоккей
Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами.
LiveResult.Ru 03:52
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
Шоу-бизнес
У Софи Тернер и Джо Джонаса родился ребенок
Уже известен пол малыша В минувшую среду в одной из клиник Лос-Анджелеса исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале "Игра престолов", 24-летняя Софи Тернер, впервые стала матерью.
WomanHit.ru 03:40
Армия и оружие
Новейший комплекс РЭБ «Палантин» встанет на боевое дежурство ВВО
DixiNews вчера в 03:12
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
Армия и оружие
В порту Одессы появились пять кораблей НАТО
Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
Деловое.ТВ 25 июля в 14:27
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП с восемью погибшими под Волгоградом
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с восемью погибшими в Волгоградской области.
Известия вчера в 18:06
Культура
Алибасов заявил о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти
Московский Комсомолец 03:21
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
Общество
Совфед призвал тщательно разобраться и найти виновных в ЧП в Норильске
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала тщательно разобраться с ЧП в Норильске, где разлились нефтепродукты, найти виновных.
Наш Красноярский край вчера в 06:52
Армия и оружие
В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике
Появление зенитных ракетных систем С-400 на территории российских арктических островов является логичным шагом, который требуется исключительно для обеспечения оборонных целей.
Военное дело 04:06
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости вчера в 08:35