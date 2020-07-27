Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ Совфеде отреагировали на предложение по деноминации рубля

В Совфеде отреагировали на инициативу относительно деноминации российского рубля. Увеличение или сокращение количества знаков нацвалюты не повлияет на способность россиян покупать товары и оплачивать услуги, считает сенатор Сергей Калашников.
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с чего всё началось

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе.
Национальная служба новостейвчера в 07:26

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В Совете Федерации не увидели оснований для деноминации рубля

News.ruвчера в 12:47

В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Национальная служба новостейвчера в 07:26

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Piter.tvвчера в 09:26

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

RT на русскомвчера в 08:56

В Совфеде опровергли влияние деноминации на покупательную способность рубля

Известиявчера в 08:11

Член Совфеда назвал деноминацию рубля бессмысленной

REGNUMвчера в 07:37

Пока вы не уснули: в Москве предотвратили кровавую бойню

Рамблервчера в 12:29
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Общество

В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом

В России за последние сутки умерли 150 заразившихся коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 03:36
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
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Здоровье

Перечислены симптомы рака печени

О раке печени могут говорить следующие симптомы: боль в правом подреберье, потеря аппетита, стремительная потеря веса или желтый цвет кожи.
Evo-rus.com 04:23
Политика

В Полтаве на митинге националисты «повесили» фигуру Зеленского

REGNUM 03:47
Политика

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
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Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
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Экономика

Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
РИА Новости вчера в 20:07
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Армия и оружие

Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день

Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что бессрочное перемирие в Донбассе было нарушено в первый день вступления в силу дополнительных мер по его обеспечению.
Военное дело вчера в 06:10
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Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Ромы» Пасторе

Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Ромы" Хавьера Пасторе, сообщает Il Messaggero.
Газета.Ru 02:50
Финансы

Крупные банки вновь фиксируют отток валютных вкладов

В июне отток средств с депозитов крупнейших российских банков в иностранной валюте превысил 600 млн долларов.
Российская газета 04:30
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Здоровье

В Ростовской области выявлено 133 новых случая заражения коронавирусом

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувший день число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 133 и на утро 28 июля достигло 12538.
Пульс Дона 03:56
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Политика

Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске

Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина.
Политическая Экспертиза вчера в 06:26
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Армия и оружие

«Искандер-М» привлекут к защите российского побережья

Подготовка ракетчиков при помощи "Искандеров" станет стандартной. "Искандер-М" привлекут к защите российского побережья.
Piter.tv 01:33
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Кино

В Okko состоялась премьера screenlife-сериала «Взаперти»

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера screenlife-сериала «Взаперти».
Lenta.ru 04:37
Общество

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
Хоккей

Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»

Александр Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами.
LiveResult.Ru 03:52
Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
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Шоу-бизнес

У Софи Тернер и Джо Джонаса родился ребенок

Уже известен пол малыша В минувшую среду в одной из клиник Лос-Анджелеса исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале "Игра престолов", 24-летняя Софи Тернер, впервые стала матерью.
WomanHit.ru 03:40
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Армия и оружие

Новейший комплекс РЭБ «Палантин» встанет на боевое дежурство ВВО

DixiNews вчера в 03:12
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Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
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Армия и оружие

В порту Одессы появились пять кораблей НАТО

Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
Деловое.ТВ 25 июля в 14:27
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Происшествия

СК возбудил дело после ДТП с восемью погибшими под Волгоградом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с восемью погибшими в Волгоградской области.
Известия вчера в 18:06
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Культура

Алибасов заявил о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти

Московский Комсомолец 03:21
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
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Общество

Совфед призвал тщательно разобраться и найти виновных в ЧП в Норильске

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала тщательно разобраться с ЧП в Норильске, где разлились нефтепродукты, найти виновных.
Наш Красноярский край вчера в 06:52
Армия и оружие

В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике

Появление зенитных ракетных систем С-400 на территории российских арктических островов является логичным шагом, который требуется исключительно для обеспечения оборонных целей.
Военное дело 04:06
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Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости вчера в 08:35
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