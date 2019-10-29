с чего всё началось

В материале опубликованном Foreign Policy речь шла о потенциальной войне сверхдержав. Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

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