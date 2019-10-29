Армия и оружие
РБКВ Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
В материале опубликованном Foreign Policy речь шла о потенциальной войне сверхдержав. Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
Читать в источнике
Оценить105
с чего всё началось
Правительство взяло курс на новую стратегию по "сдерживанию" России и Китая, в рамках которого Вашингтон рассматривает варианты нападения на Крым и Дальний Восток, пишет Foreign Policy.РЕН ТВ05:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Чемпионат вчера в 16:16
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
РИА Новости 08:57
Происшествия
Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья
Опубликованное в СМИ фейковое видео, на котором якобы сослуживцы издеваются над стрелком из военной части Рамилем Шамсутдиновым, было снято семь лет назад в исправительной колонии Екатеринбурга.
РБК 09:32
Космос
Астрономы рассказали о возможности жизни вне Земли
Астроном добавил, что обнаружить интеллектуальную жизнь во Вселенной сложно из-за того, что "продолжительность существования цивилизации занимает некий ограниченный промежуток времени".
РИА Новости 06:27
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Происшествия
В скандальной пермской колонии жестоко избили осужденного
«Вчера жестоко избили и сломали челюсть осужденному Александру В. Избиение происходило в присутствии оперативников ИК и начальника отряда №1. Сейчас готовим срочные заявления в СК, прокуратуру, ФСИН и теперь уже в Комитет против пыток ООН и КМСЕ (Комитет министров в Совете Европы)», — написал Осечкин, отметив, что ранее обоим осужденным поступали угрозы.
URA.Ru 07:05
Общество
Симоньян не выдержала интервью Собчак
Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.
Uznayvse.ru 08:15
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru вчера в 18:15
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Экономика
Чубайс заявил, что «Роснано» может избавиться от своей доли в Tesla
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что компания, скорее всего, продаст свою долю в американском производителе электромобилей Tesla при выгодной цене акций.
Life.ru 05:02
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
30 октября атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава».
Известия 00:08
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ждет относительно теплый ноябрь.
Известия 09:35
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Общество
В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову
RT на русском 09:35
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Политика
Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.
Известия 09:35
Происшествия
В Ленобласти сотрудника ГИБДД задержали по делу о взятке
В Ленинградской области сотрудника ГИБДД задержали по уголовному делу о крупной взятке.
Российская газета 07:03
Музыка
Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева
В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.
Газета.Ru 09:10
Политика
Китай сомневается в возможности долгосрочной торговой сделки с Трампом
Ранее в октябре в Вашингтоне прошли торговые переговоры между США и Китаем, по итогам которых президент США Дональд Трамп заявил об "очень существенной первой фазе сделки".
Вести.Финанс 08:54
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Политика
Рогозин объяснил отсутствие профильного образования
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, являющийся журналистом по образованию, объяснил, почему всей космической отраслью страны руководит человек с непрофильными навыками.
Известия 08:41
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в нормандском саммите 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.
Известия 09:46
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Игры
В ноябре подписчики PS Plus получат Outlast 2 и Nioh
Игромания.ру вчера в 12:31