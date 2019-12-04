Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что он не считает Россию врагом НАТО.

с чего всё началось

Ранее 4 декабря Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.

В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО

Здоровье Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств.

Футбол «Золотой мяч» лучшего футболиста мира получил Лионель Месси Как писал Sputnik Эстония, с 2010 по 2015 год лучший футболист мира получал награду "Золотой мяч ФИФА", которая была учреждена в 2010 году после слияния "Золотого мяча France Football" и "Игрока года ФИФА".

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Путешествия Названы самые небезопасные для россиян страны Самый яркий пример контраста богатых туристов и нищих местных жителей можно было наблюдать во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Армия и оружие Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).

Кино Кит Харрингтон объяснил смерть Дейенерис в «Игре престолов» Дейенерис в последнем сезоне вела себя не очень адекватно – она начала убивать всех подряд и это не могло устраивать Джона Сноу.

Политика Трамп заявил об успехе по итогам саммита НАТО Президент США Дональд Трамп заявил об успехе по итогам саммита НАТО в Лондоне, отметив, что рост оборонных расходов на затронет Штаты.

Экономика На проект краснодарского канатного метро выделено 400 000 долларов Кроме краснодарской канатки, одобрение совета директоров НРБ получили планы по запуску современной трамвайной линии в китайском округе Хуанши, и два проекта в Индии строительство водопровода в штате Манипур и подземного метро в Индоре (Индия).

Общество В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.

Происшествия Спасатели вызволили застрявшего между перилами ярославца Во Фрунзенском районе Ярославля мужчина застрял между перилами. Как позже станет известно, возвращался домой с застолья.

Шоу-бизнес Солистка Artik&Asti выходит замуж Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.