Политика

ИзвестияИзвестияВ Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО

Ранее 4 декабря Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.
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В Совфеде оценили слова президента Польши о России и НАТО

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что он не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском14:25

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Российский сенатор оценил слова президента Польши о России и НАТО

REGNUM17:48

В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО

Известия16:36

Президент Польши уверен, что Россия - не враг НАТО

ТАСС11:57

В Совфеде прокомментировали слова польского президента о России и НАТО

РИА Новости15:25

В Совфеде оценили слова президента Польши о России и НАТО

RT на русском14:25

Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО

Комсомольская правда13:02

Президент Польши отказался считать Россию врагом

РБК14:45
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Политика

Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

Китайское издание Sohu заявляет, что в современном Китае многие считают россиян «воинственным народом».
RT на русском 19:56
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Газета.Ru 19:35
Гаджеты

Стартовали продажи новых флагманов Honor

iXBT.com 16:10
Политика

Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Lenta.ru 15:55
Здоровье

Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине

Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств.
РБК 20:00
Происшествия

Председателя ОНК Якутии арестовали по подозрению во взяточничестве

"Марина Семенова, председатель ОНК, арестована и сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению во взяточничестве", - сказал источник.
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40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
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Футбол

«Золотой мяч» лучшего футболиста мира получил Лионель Месси

Как писал Sputnik Эстония, с 2010 по 2015 год лучший футболист мира получал награду "Золотой мяч ФИФА", которая была учреждена в 2010 году после слияния "Золотого мяча France Football" и "Игрока года ФИФА".
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Сын Аллы Пугачевой сам построил в детской маленькую звонницу. Новое достижение Гарри Галкина звездный отец показал на странице в Instagram.
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Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM вчера в 12:17
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Названы самые небезопасные для россиян страны

Самый яркий пример контраста богатых туристов и нищих местных жителей можно было наблюдать во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
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Происшествия

В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на российских дорогах

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Завод ПСМ поставил более 400 станций на строительство газопровода

ADVIS.ru 03:59
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WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа.
Газета.Ru 19:26
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
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Дейенерис в последнем сезоне вела себя не очень адекватно – она начала убивать всех подряд и это не могло устраивать Джона Сноу.
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В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

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Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году.
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Трамп заявил об успехе по итогам саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил об успехе по итогам саммита НАТО в Лондоне, отметив, что рост оборонных расходов на затронет Штаты.
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Экономика

На проект краснодарского канатного метро выделено 400 000 долларов

Кроме краснодарской канатки, одобрение совета директоров НРБ получили планы по запуску современной трамвайной линии в китайском округе Хуанши, и два проекта в Индии строительство водопровода в штате Манипур и подземного метро в Индоре (Индия).
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В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
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Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»

Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
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Xiaomi Mi 10 станет одним из первых смартфонов с Snapdragon 865

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Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
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Спасатели вызволили застрявшего между перилами ярославца

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В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
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Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29

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