Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление японского МИДа о принадлежности Курильских островов Японии.

В Совфеде отреагировали на заявление Японии о принадлежности Курил

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