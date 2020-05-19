Политика
Газета.RuВ Совфеде отреагировали на заявление Японии о принадлежности Курил
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление японского МИДа о принадлежности Курильских островов Японии.
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Авто
«АвтоВАЗ» сообщил о новинках производства
Экономика сегодня 11:30
Политика
СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
Общество
В Краснодарском крае продлят карантинные ограничения до 6 июня
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о продлении до 6 июня карантинных ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:35
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы, рассказал РИА Новости источник в медицинских кругах.
РИА Новости 12:25
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Кино
В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести
Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru 03:21
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Ростуризм назвал сроки выхода туристической отрасли из карантина
Первый этап выхода из карантинных мер по коронавирусу начнется с 1 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
66.ru 19 мая в 23:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Политика
Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту
Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках от президентской четы лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, среди которых обнаружился несуществующий президент.
Lenta.ru 06:40
Общество
Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19
Майкоп, 21 мая 2020, 09:24 — REGNUM Совет народных депутатов Красногвардейского района Адыгеи, где возникла вспышка заболеваемости COVID-19, досрочно прекратил полномочия главы муниципалитета Альберта Османова.
REGNUM 02:24
Политика
Бородай прокомментировал интервью Стрелкова Гордону: фееричный бред
Российский политолог, журналист и публицист, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай высказал свое мнение по поводу интервью экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина украинскому журналисту Гордону.
Московский Комсомолец вчера в 18:19
Политика
Госдума отказала в бесплатной раздаче масок и перчаток в коронавирус
Москва, 21 мая 2020, 13:25 — REGNUM Госдума отказалась принимать поправки, предполагающие бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в случае объявления режима ЧС или повышенной готовности, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM 06:25
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Происшествия
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.
Lenta.ru 06:22
Общество
В столице 25 мая возобновят работу 88 центров госуслуг «Мои документы»
С 25 мая возобновят работу центры государственных услуг "Мои документы".
Москва 24 12:31
Общество
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК 08:07
Общество
Доктор Мясников признался в «реально большом» заработке
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, признался, что получает «реально много денег».
Lenta.ru 11:11
Киберспорт
Выход шутера Valorant состоится 2 июня
Матч ТВ 11:16
Культура
Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»
Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
РБК 09:14
Политика
Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами
Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
Российская газета 10:28
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Происшествия
На Украине под весом фуры рухнул мост
Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM вчера в 06:22
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале
Как вы знаете, 2 мая наш предыдущий выпуск программы «БесогонТВ» был снят с эфира телеканала «Россия 24».
Завтра.ру 19 мая в 18:13
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Наука
Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача в Иерусалиме
Израильские археологи при проведении раскопок в непосредственной близости от Западной стены, известной еще и как Стена Плача, обнаружили целую серию крошечных подземных камер, предназначение которых пока остается загадкой.
Российская газета вчера в 06:28