Член комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Василий Иконников объяснил жалобы народного артиста РФ Леонида Якубовича на пенсию «советской формацией» и психологией.

В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии

Общество Владимир Путин приехал почтить память Анатолия Собчака В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1% Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Происшествия В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.

Общество Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Космос За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.

Общество Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).

Наука Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.

Экономика Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.

Экономика Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб. Этот документ был подготовлен Сбербанком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), с копией дорожной карты ознакомились "Ведомости".

Общество Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.