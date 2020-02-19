Общество
ИзвестияВ Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии
Член комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Василий Иконников объяснил жалобы народного артиста РФ Леонида Якубовича на пенсию «советской формацией» и психологией.
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Футбол
«Сельта» отняла очки у «Реала», Смолов забил гол
В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место (53 очка), а «Сельта» — 17-е (21 очко).
Общество
Владимир Путин приехал почтить память Анатолия Собчака
В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Футбол
Дмитрий Тарасов стал футболистом «Рубина»
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским "Рубином".
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
Гаджеты
Новые неттопы GIGABYTE Brix используют процессоры Intel Comet Lake-U
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Экономика
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета
В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Авто
Renault Arkana для Китая прибавил в габаритах и мощности
Информация о сертификации кросс-купе Renault Arkana появилось на сайте Минпромторга КНР.
Космос
За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород
Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.
Общество
Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).
Происшествия
Не менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе Ханау
Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
Экономика
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Биатлон
Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
Кино
Как снимался фильм «Калашников»
Происшествия
В Красноярске женщина протащила по улице плачущего ребенка на поводке
Политика
Китай аннулировал аккредитацию троих журналистов Wall Street Journal
Правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов американского издания Wall Street Journal в Пекине.
Экономика
Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей
В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб. Этот документ был подготовлен Сбербанком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), с копией дорожной карты ознакомились "Ведомости".
Политика
Охрана не пустила Порошенко на выступление Зеленского в Мюнхене
По словам бывшего парламентария, Петру Порошенко преградили проход в зал, где в тот момент выступал действующий глава Украины Владимир Зеленский.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах
Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
Политика
Мадуро объявил о реформе нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций
«Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии», — приводит РИА Новости слова Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли.