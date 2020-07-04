Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России.

В Совете Федерации отреагировали на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отказавшегося признавать воссоединение РФ с Крымом, передает РИА "Новости". По словам сенатора Сергея Цекова, полуостров не нуждается в чьем-то признании, поэтому в стране не удивились заявлению турецкого министра.

В Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым

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