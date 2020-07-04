Политика

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым

В Совете Федерации отреагировали на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отказавшегося признавать воссоединение РФ с Крымом, передает РИА "Новости". По словам сенатора Сергея Цекова, полуостров не нуждается в чьем-то признании, поэтому в стране не удивились заявлению турецкого министра.
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Сергей Цеков
Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России.
— Сергей Цеков, политикРИА Новости 12:52

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В Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым

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Недавно в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки».
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Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель

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Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
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Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
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Обнародовано фото певицы МакSим после долгой реабилитации

В Сети появилось фото певицы МакSим, пропавшей из поля зрения поклонников несколько месяцев назад – после объявленного ухода со сцены и заявления о необходимости как следует восстановить здоровье.
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СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

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