Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.

с чего всё началось

Ежегодное финансирование Совета Федерации предложено уменьшить на семь млрд рублей. Также речь идет о сокращении расходов на Счетную палату на 517,9 млн рублей. Итоговое финансирование, по предварительным расчетам, может приблизиться к отметке в семь миллиардов рублей в год.

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд

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