Экономика
Политика СегодняМинфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
Ежегодное финансирование Совета Федерации предложено уменьшить на семь млрд рублей. Также речь идет о сокращении расходов на Счетную палату на 517,9 млн рублей. Итоговое финансирование, по предварительным расчетам, может приблизиться к отметке в семь миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 20:27
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В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Армия и оружие
РФ вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море
Михаил Гончар считает, что свидетельством российского контроля черноморской акватории служат прошедшие учения НАТО «Sea Breeze», в ходе которых военные суда альянса «были выдавлены» из исключительной морской зоны России береговыми кораблями.
Военное дело 02:01
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes
Вестник вчера в 01:30
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Общество
Совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия
Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.
Интерфакс вчера в 20:03
Армия и оружие
Началось серийное производство нового российского пистолета «Удав»
В серийное производство запущен новейший российский пистолет "Удав".
Российская газета 05:57
Происшествия
СК начал проверку после обвинений экс-сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании
Следственный комитет России начал проверку после обвинений в групповом изнасиловании, поступивших в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова.
Афиша Daily 06:21
Происшествия
Администрацию порта Бейрута поместили под домашний арест
Правительство Ливана в среду, 5 августа, распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший накануне взрыв.
Известия 10:35
Происшествия
Такси в полете потеряло двигатель на стоянке аэропорта в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автомобиль такси попал в страшную аварию на территории аэропорта Кольцово.
Вести.Ru 03:30
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
Наука
В ДГУ создадут лабораторию наноматериалов для энергетики и экологии
В ДГУ планируют создать исследовательский центр наноматериалов для энергетики и окружающей среды.
Салатавия 01:50
Недвижимость
Число сделок на рынке жилья Москвы в июне выросло на 15%
Напомним, что число сделок с ипотекой на первичном и вторичном рынках Москвы в июне, по данным Росреестра, увеличилось на 26,2% по сравнению с маем и фактически вернулось к докарантинному уровню.
Интерфакс 04:24
Хоккей
Олимпийская сборная России разгромила «Сочи» в контрольном матче
В среду, 5 августа хоккеисты олимпийской сборной России провели контрольный матч с хоккейным клубом «Сочи».
ProstoProSport 10:20
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон со съемным экраном
Компания Xiaomi зарегистрировала в Патентном бюро Китая (CNIPA) права на смартфон со съемным экраном.
Вести.Ru вчера в 14:49
Происшествия
В суде заявили о нахождении Ефремова одного в автомобиле в момент ДТП
Актер Михаил Ефремов, представший перед судом из-за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, находился один в своем автомобиле в момент аварии, следует из материалов дела, зачитанных прокурором в Пресненском суде столицы, где рассматривается дело артиста.
РБК 09:54
Футбол
«Ротор» арендовал футболиста ЦСКА Гогуа
Вести.Ru 10:28
Общество
Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok
Фотография Павла Дурова со средним пальцем появилась на его странице в Twitter в 2011 году.
РБК 10:04
Политика
Армения ограничила вещание российских телеканалов
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", ограничивающий вещание иностранных телеканалов, в том числе российских, в общественном мультиплексе.
Вести.Ru 10:13
Общество
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
Швейцария вычеркнула Россию из списка стран и регионов, прибывающим из которых необходимо пройти обязательный десятидневный карантин.
Российская газета 09:40
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Политика
Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время послания к народу своей страны и Национальному собранию рассказал, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии.
NewInform вчера в 06:06
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Кино
Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Культуромания 02:50
Финансы
Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета 07:12
Спорт
Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.
Известия 09:36