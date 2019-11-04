с чего всё началось

Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает свою провокацию в Керченском проливе, заявил сенатор Сергей Цеков. Ранее МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли.

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

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Политика Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".

Спорт Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет Спортсмен умер на 44-м году жизни. Об этом сообщил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

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Общество «ВКонтакте» запустила функцию борьбы с оскорблениями в комментариях Российская социальная сеть «ВКонтакте» – в День народного единства – внедрила в работу системы функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.

Происшествия Мужчину на костылях сбил автомобиль в Южно-Сахалинске ДТП произошло сегодня, 4 ноября, около 10 часов вечера в Южно-Сахалинске.

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Армия и оружие В Сети высмеяли макет «несбиваемой» ракеты из Украины В Сети скептически отнеслись к презентации новой украинской ракеты "Молния", которую, по словам разработчиков, почти "невозможно сбить".

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Общество Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.

Общество В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать торты и пирожные Специалисты рассказали о правилах, которых следует придерживаться при покупке кондитерских изделий.

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