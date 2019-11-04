Политика
РИА НовостиВ Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков. Ранее украинский МИД направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли.
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с чего всё началось
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что ведомство направило России ноту с требованием вернуть украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, передает "Интерфакс-Украина".Инфорос06:25
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