с чего всё началось

Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков. Ранее украинский МИД направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли.

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Общество Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.

Политика Минюст США потребовал данные об анонимном авторе книги о Трампе Министерство юстиции США требует предоставить данные о высокопоставленном чиновнике администрации Дональда Трампа, который пишет разоблачительную книгу о президенте США, сообщает The New York Times.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Экономика Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

Политика Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Политика Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.

Политика Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Политика Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии о совместной борьбе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв украинских властей к Эстонии совместно бороться с газопроводом «Северный поток - 2». Ранее Киев обратился к Таллину с просьбой помочь остановить строительство газопровода, по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины.

Шоу-бизнес Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после спектакля Актер Василий Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после того, как во время спектакля у него поднялось давление.