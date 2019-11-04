Политика
РИА НовостиВ Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает свою провокацию в Керченском проливе, заявил сенатор Сергей Цеков. Ранее МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли.
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с чего всё началось
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о том, что Киев вновь направил Москве ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.Российская газета09:20
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В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
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Известия 16:56
Политика
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РИА Новости 18:45
Общество
Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад
Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.
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Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Общество
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Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
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News.ru 06:49
Финансы
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня 02 ноября в 11:54
Происшествия
Пьяный водитель едва не снес памятник Александру III в Иркутске
Российская газета 02 ноября в 09:42
Общество
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Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Наука
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Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
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Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
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Газета.Ru 13:44
Политика
В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине
Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал "абсолютно неэффективной" озвученную одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова стратегию возвращения Крыма в состав Украины посредством максимальной мобилизации международных партнеров Киева для усиления давления на Россию.
Российская газета 10:25
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
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Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в полемике с со своим коллегой Гасаном Гусейновым поспешил не согласиться со словами последнего, что русский язык является «клоачным и убогим», назвав его «фашистским», в чем можно убедиться, ознакомившись с публикацией на его страничке в Facebook.
Красная весна 05:16
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Общество
Валерий Лимаренко получает сообщения от сахалинцев в соцсетях
Губернатор Валерий Лимаренко за неделю получил 150 сообщений в соцсетях.
Сахалин.Инфо 02 ноября в 18:46
Армия и оружие
США назвали самое работающее оружие России
Лайк уверен, что вследствие этого подобные упражнения не способны имитировать складывающуюся в реальных боевых условиях ситуацию, и, как следствие, означают неготовность Соединенных Штатов к аналогичному противодействию России и Китая.
Lenta.ru 16:08
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В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Московский Комсомолец 16:55
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК 19:29
Армия и оружие
Боевые расчеты РФ и Египта начали учебно-боевое дежурство под Каиром
Совместные боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" заступили на боевое дежурство под Каиром в рамках учения "Стрела дружбы – 2019".
РЕН ТВ вчера в 16:07
Футбол
AS: «Барселона» скрывает травму Дембеле
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Бомбардир.ру 17:48
Происшествия
Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку
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Коммерсантъ 19:22
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Тарантас Ньюс 02 ноября в 09:07