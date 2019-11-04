Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о том, что Киев вновь направил Москве ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.

с чего всё началось

Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает свою провокацию в Керченском проливе, заявил сенатор Сергей Цеков. Ранее МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли.

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

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