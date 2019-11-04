Политика
РИА НовостиВ Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает свою провокацию в Керченском проливе, заявил сенатор Сергей Цеков. Ранее МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли.
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МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщает "Укринформ".Life.ru07:48
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Ночники увеличивают риск развития опасных состояний сердца
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Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
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Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону
В сентябре Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону.
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В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
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«Барселона» пытается скрыть травму Дембеле
По информации источника, француз получил травму мышцы бедра левой ноги в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (2:1). Отмечается, что каталонский клуб пытается скрыть эту информацию, как по ходу текущего сезона делал с форвардом Лионелем Месси.
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Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
Происшествия
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Facebook показала новый логотип
Журналисты же отметили, что новый логотип Facebook представила на фоне волны критики в её адрес и обвинений в монополии социальных площадок.
Политика
Суд в США разрешил передачу налоговых деклараций Трампа прокуратуре
Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке постановил, что налоговые декларации президента Дональда Трампа могут быть переданы прокуратуре штата Нью-Йорк, сообщает Associated Press.
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
Политика
Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ
Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
Общество
Путин и Патриарх Кирилл возложили цветы в День народного единства
Сегодня, 4 ноября, российский лидер Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
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Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове
Певица Ольга Бузова после концерта в Ростове получила леща.
Технологии
«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge
Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
Космос
Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке
Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
Футбол
Бэйл настаивает на переходе в китайский клуб в январе
По информации источника, валлиец желает покинуть мадридский клуб в январе и настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения от китайских команд.
Общество
«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
Общество
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Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Музыка
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Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
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