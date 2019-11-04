Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает свою провокацию в Керченском проливе, заявил сенатор Сергей Цеков. Ранее МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли.
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МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщает "Укринформ
".
Life.ru07:48

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В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

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