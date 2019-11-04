с чего всё началось

Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает свою провокацию в Керченском проливе, заявил сенатор Сергей Цеков. Ранее МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные корабли.

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.

Футбол «Барселона» пытается скрыть травму Дембеле По информации источника, француз получил травму мышцы бедра левой ноги в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (2:1). Отмечается, что каталонский клуб пытается скрыть эту информацию, как по ходу текущего сезона делал с форвардом Лионелем Месси.

Политика Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2» Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.

Интернет Facebook показала новый логотип Журналисты же отметили, что новый логотип Facebook представила на фоне волны критики в её адрес и обвинений в монополии социальных площадок.

Политика Суд в США разрешил передачу налоговых деклараций Трампа прокуратуре Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке постановил, что налоговые декларации президента Дональда Трампа могут быть переданы прокуратуре штата Нью-Йорк, сообщает Associated Press.

Политика Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».

Наука Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.

Общество Найдены способы похудеть без физических упражнений Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.