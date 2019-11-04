Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. Они направлялись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя законные требования российских властей.
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с чего всё началось
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщает "Укринформ
".
Life.ru07:48

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