с чего всё началось

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. Они направлялись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя законные требования российских властей.

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Политика Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.

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Политика Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.

Экономика Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.

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Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли два человека В ДТП в Московской области погибли два человека, ещё двое пострадали.

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