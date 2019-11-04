Политика
RT на русскомВ Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
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Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о том, что Киев вновь направил Москве ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.Российская газетавчера в 09:20
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