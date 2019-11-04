Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
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с чего всё началось

В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о том, что Киев вновь направил Москве ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.
Российская газетавчера в 09:20

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В Совфеде пояснили, как Киев может вернуть задержанные в Крыму корабли

Газета.Ru01:42

В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей

Российская газетавчера в 09:20

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

RT на русскомвчера в 16:25

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

РИА Новостивчера в 14:42

В Совфеде заявили, что Украине придется признать провокацию в Керченском проливе

ТАССвчера в 11:29

В Совфеде отреагировали на призыв Украины вернуть задержанные корабли

РБКвчера в 16:32

В Совфеде назвали условие диалога о передаче Украине задержанных Россией кораблей

Взгляд.рувчера в 07:50
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Life.ru вчера в 03:09
Армия и оружие

США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии

Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика

Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
РБК 05:17
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС вчера в 01:33
Общество

Утечку данных клиентов подтвердил Альфа-банк

В "АльфаСтраховании" заявили об усилении мер безопасности и пообещали проверить размещенную в прессе информацию об утечке персональных данных своих клиентов.
Газета.Ru 05:33
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Происшествия

В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме

РИА Новости 05:43
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Армия и оружие

Украинские военные назвали новую дату отвода сил в Петровском

Командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант, Владимир Кравченко назвал новую возможную дату отвода сил в населенном пункте Петровское в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 08:49
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Шоу-бизнес

Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения

Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.
Газета.Ru 02:45
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

RT на русском 05:47
Общество

Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора достигли 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юридических лиц в России составляет 65-70%, а со стороны граждан — от 20 до 35%.
BFM.ru 02:13
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Политика

На Украине считают, что готовы к прекращению транзита газа

Напомним, ранее прошли переговоры о транзите российского газа на Украину.
Комсомольская правда вчера в 23:23
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Футбол

Глава судейского департамента: чувствую доверие руководства

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что чувствует доверие со стороны РФС.
РИА Новости 06:04
Музыка

Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Известия вчера в 14:40
Общество

Песков заявил, что планов по повышению ставки НДС нет

Ранее сообщалось, что повышение ставки НДС в России принесет в бюджет свыше двух триллионов рублей и приведет к рекордному росту доходов казны.
ФАН 05:57
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Происшествия

Студент скончался в Москве после удаления зуба

В Москве скончался студент из Республика Тыва после удаления зуба.
Московский Комсомолец 03:56
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Происшествия

В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет

Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
Российская газета 04:05
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
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Названы способы выяснить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
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