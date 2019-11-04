Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
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с чего всё началось

В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о том, что Киев вновь направил Москве ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.
Российская газетавчера в 09:20

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В Совфеде пояснили, как Киев может вернуть задержанные в Крыму корабли

Газета.Ru01:42

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

РИА Новостивчера в 14:42

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

RT на русскомвчера в 16:25

В Совфеде отреагировали на призыв Украины вернуть задержанные корабли

РБКвчера в 16:32

В Совфеде заявили, что Украине придется признать провокацию в Керченском проливе

ТАССвчера в 11:29

В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей

Российская газетавчера в 09:20

В Совфеде назвали условие диалога о передаче Украине задержанных Россией кораблей

Взгляд.рувчера в 07:50
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Происшествия

Родители унизили второклассницу на чаепитии из-за денег в Новосибирске

Газета.Ru 02:54
Общество

Названы способы похудения без выполнения физических упражнений

Диетологи дали несколько советов о том, как похудеть без физических нагрузок, сообщает "Лента".
АМИТЕЛ вчера в 05:30
Здоровье

Названы виды рака с самой высокой одногодичной смертностью

Чаще всего россияне умирают в течение года с момента постановки диагноза от рака пищевода (59%) и лёгких (49%).
News.ru 00:00
Космос

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

РИА Новости вчера в 00:00
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Политика

В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
Газета.Ru 04:31
Музыка

Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

Аргументы недели вчера в 14:58
Общество

Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет

По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Футбол

Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»

Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.
РИА Новости 03 ноября в 15:03
Кино

Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019

Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Wday.ru вчера в 23:35
Авто

Toyota представила новый кроссовер Raize

Кроссовер построен на архитектуре DNGA, который используется как в моделях Daihatsu, так и Toyota.
Car.ru 01:55
Авто

Автопарк правительства Ростовской области пополнится новыми автомобилями

В соответствии с документацией планируется приобрести 11 новых автомобилей на общую сумму около 24 миллионов рублей.
Южный Федеральный 03 ноября в 06:51
Происшествия

Пятеро детей пострадали при пожаре в Казани

В результате пожара в жилом доме на улице Нурсултана Назарбаева в Казани пострадали пятеро детей, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану во вторник, 5 ноября.
Известия 04:12
Фигурное катание

Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой

Российская фигуристка Дарья Паненкова критически высказалась о выступлении соотечественницы Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France, за что получила массу негативных комментариев на странице в Instagram.
Lenta.ru вчера в 22:23
Гаджеты

AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов

Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Происшествия

6 лет колонии получил глава томской организации Свидетелей Иеговы

Судья приговорил его к шести годам колонии общего режима. По данному факту проводится проверка.
Evo-rus.com 02:50
Общество

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
Происшествия

Полиция Якутии выясняет, зачем пилот АН-24 посадил за штурвал девушку

Отмечается, что в день видеосъмки, воздушное судно, принадлежащее авиакомпания "ИрАэро" осуществляло рейс по маршруту Якутск-Батагай.
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения

5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
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Происшествия

По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Общество

Москва заняла лидирующую позицию по индексу качества городской среды

Известия 03:00
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
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В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

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Диетолог назвала самые вредные сладости

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Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске

Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru 03 ноября в 10:40
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Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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