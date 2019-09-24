Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».

с чего всё началось

Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе.

Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".

В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»

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