Политика
РИА НовостиВ Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»
Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
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Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе.
— Владимир Джабаров, российский политикРИА Новости вчера в 21:57
с чего всё началось
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».RT на русскомвчера в 17:40
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Совфед ответил на заявление Польши и США по «Северному потоку — 2»
Московский Комсомолецвчера в 19:38
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Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
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Экономика
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Коммерсантъ вчера в 18:52
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Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 22 сентября в 02:00
Шоу-бизнес
Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
Редакция Ura.ru сообщила, что в Екатеринбурге пропал журналист издания Александр Поздеев.
РИА Новости вчера в 12:08
Политика
Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги
News.ru вчера в 13:57
Гаджеты
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Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com вчера в 01:50
Общество
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В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
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Недаром Турция, находясь под угрозой исключения из американской программы поставок F-35, уже задумывается о покупке Су-57.
REGNUM вчера в 21:29
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика
В США размышляют о причинах заморозки Трампом финансовой помощи Украине
Газета The New York Times (NYT) обвиняет президента США Дональда Трампа в заморозке помощи Украине за несколько дней до переговоров с Владимиром Зеленским.
Военное обозрение 00:49
Общество
В Британии сотни голых людей искупались в ледяном море
Более 700 британцев, мужчин и женщин, раздевшись догола, искупались в воскресенье в Северном море.
Вечерний курьер 01:11
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета вчера в 02:23
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости вчера в 15:18
Политика
МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией
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Газета.Ru вчера в 11:05
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Политика
Глава Совета муфтиев РФ назвал целесообразным многоженство
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил за введение в мусульманских республиках двоеженство или многоженство.
Inkazan вчера в 14:24
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии.
RT на русском 01:03
Энергетика
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Еврокомиссия настаивает на бронировании "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год, а также на доступности еще 30 миллиардов кубических метров для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.
Российская газета 21 сентября в 01:37
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru вчера в 05:37
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
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Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна вчера в 02:10
Армия и оружие
Курдские отряды захватили более 800 террористов из Европы
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«Промобот» поставит в Швейцарию почти 1000 роботов
В течении пяти лет – до 2024 года пермская компания поставит швейцарской Advanced Robotics 999 роботов.
Коммерсантъ Пермь вчера в 22:26
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Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Общество
Найден самый богатый город России
Годом ранее первое место рейтинга городов России с самыми обеспеченными жителями занял подмосковный Красногорск.
Lenta.ru 00:10