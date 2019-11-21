Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
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Мария Захарова
Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления.
— Мария Захарова, российский дипломатКрасная весна 13:48

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