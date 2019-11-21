Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».

В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Политика Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их.

Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Политика Президент Эстонии считает Россию «самым трудным партнером» Глава Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью с журналистом EurActiv, заявила о важности диалога даже «с самыми трудными партнерами».

Политика Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы Украинский лидер Владимир Зеленский не принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко, который хотел помочь в защите и охране границ Украины.

Футбол РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.

Транспорт Путин откроет движение по Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, которые свяжут столицу с областью, сообщила пресс-служба Кремля.

Футбол УЕФА инициировал дисциплинарное дело против сборной Бельгии В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против национальной сборной России.

Политика Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Теннис Сборная России проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса В первом матче Кубка Дэвиса россияне без видимых усилий переиграли Хорватию - 3:0. Второй соперник оказался куда более серьезным - хозяева турнира испанцы.

Общество МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.