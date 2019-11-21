Политика
RT на русскомВ Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
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Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления.
— Мария Захарова, российский дипломатКрасная весна 13:48
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МИД ответил на требование Эстонии к РФ вернуть «аннексированные территории»
Национальная служба новостей13:23
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Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Политика
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Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
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Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Политика
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Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
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Политика
Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы
Украинский лидер Владимир Зеленский не принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко, который хотел помочь в защите и охране границ Украины.
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
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Путин откроет движение по Московским центральным диаметрам
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Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Футбол
УЕФА инициировал дисциплинарное дело против сборной Бельгии
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против национальной сборной России.
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Общество
В МВД признали отца Мары Багдасарян законным гражданином России
Отец стритрейсерши Мары Багдасарян Эльмар законно получил российское гражданство, это показала дополнительная проверка МВД, сообщил его адвокат Давид Кемулария.
Теннис
Сборная России проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
В первом матче Кубка Дэвиса россияне без видимых усилий переиграли Хорватию - 3:0. Второй соперник оказался куда более серьезным - хозяева турнира испанцы.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Хоккей
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Руководство «Торонто Мэйпл Лифс» приняло решение освободить от обязанностей главного тренера Майка Бэбкока, сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в «Твиттере».
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Басконии» в матче Евролиги
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Армия и оружие
National Interest высоко оценил новый российский автомат
Американский журнал National Interest признал высокий уровень новой вариации крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, охарактеризовав его «внушающим ужас на поля боя».
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Политика
В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным
Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.