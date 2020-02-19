Специалисты комитета по бюджету российского Совфеда в ответ на жалобы телеведущего объяснили, что в государстве действует распределительная система пенсий. Об этом сообщает издание «Piter.TV».

Совет Федерации отреагировал на жалобы Якубовича о маленькой пенсии

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