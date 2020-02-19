Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиСовет Федерации отреагировал на жалобы Якубовича о маленькой пенсии

Специалисты комитета по бюджету российского Совфеда в ответ на жалобы телеведущего объяснили, что в государстве действует распределительная система пенсий. Об этом сообщает издание «Piter.TV».
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Якубович ответил поспорившему о пенсии сенатору: «Пусть в глаза скажет»

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Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

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В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы на пенсию

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В Совфеде Якубовича назвали человеком советской формации: «Свято верил, что пенсия его обеспечит в старости»

БИЗНЕС Online10:00
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Общество

Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака

Pravda.Ru вчера в 09:35
Общество

Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Российская газета вчера в 06:15
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Политика

Помпео обвинил Китай в притеснении журналистов Wall Street Journal

Администрация США считает решение Китая о лишении трех журналистов издания The Wall Street Journal аккредитации и выдворении из страны ограничением свободы слова, заявил 19 февраля глава госдепа Майк Помпео.
REGNUM 13:49
Экономика

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Известия 17 февраля в 19:23
Политика

В США прокомментировали обращение Венесуэлы в Гаагский суд

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение властей Венесуэлы в Гаагский суд.
RT на русском 12:36
Культура

Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 08:44
Экономика

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на 1,5 млрд долларов – до 9,974 млрд долларов, свидетельствуют документы, опубликованные минфином США.
Взгляд.ру вчера в 16:47
Армия и оружие

ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе

ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
РИА Новости 13:01
Биатлон

Логинов, Елисеев и Поршнев отобрались в масс-старт на чемпионате мира

Нева Спорт 12:02
Происшествия

10-летний ребенок утонул в Киреевске

Ребенок провалился под лед на реке Олень в районе плотины у Центрального парка культуры и отдыха в Киреевске.
Тульская служба новостей 10:53
Общество

В топливных баках новых Boeing 737 MAX обнаружили посторонние предметы

Американская компания Boeing проводит инспекцию новых Boeing 737 MAX в связи с обнаружением в топливных баках нескольких самолетов этой серии посторонних предметов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Взгляд.ру вчера в 22:01
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Московский Комсомолец 11:32
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 11:52
Шоу-бизнес

Сын Екатерины Семеновой госпитализирован с инсультом

RuNews24.ru 12:43
Общество

Население «мутит воду», но администрация Петрозаводска «все порешала»

Возмущение депутата Александра Анишина вызвали публикации сайта "Столица на Онего", в которых сообщалось о протесте жителей Петрозаводска, разгоревшемся после внезапного и масштабного сноса деревьев в парке "Каменный бор".
Столица на Онего 02:54
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске

По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал.
Gazeta.SPb 17 февраля в 16:47
Биатлон

Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год

Сын пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, за компьютером, папа работает.
Комсомольская правда 07:30
Культура

Первый канал покажет фильм «Дело Собчака» в федеральном телеэфире

Фильм «Дело Собчака» будет показан в федеральном телеэфире Первым каналом 19 февраля, 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Красная весна 17 февраля в 15:15
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
РИА Новости 11:01
Политика

Китай отреагировал на запрет на въезд в Россию для китайцев

Россия заранее оповестила Китай о планах временно закрыть въезд для граждан КНР и поддерживает китайское государство в его борьбе с эпидемией COVID-19.
Lenta.ru 03:34
Энергетика

Нефть поднялась выше $58 за баррель

По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
REGNUM вчера в 22:49
Политика

В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
RT на русском 11:11
Армия и оружие

Небензя призвал США прекратить прикрывать боевиков в Сирии

США должны перестать прикрывать террористов в Сирии и не смогут вынудить сирийские власти пойти на переговоры с боевиками в Идлибе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 19 февраля в ходе выступления на заседания Совета Безопасности ООН.
Красная весна 12:34
Общество

Самолет для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева

Самолет авиакомпании SkyUp в ночь на 19 февраля вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса, пишет RT.
Инфорос 03:30
Происшествия

13-летняя беременная попала в больницу с угрозой выкидыша

StarHit.ru 12:30
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
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Леонид Якубович
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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