Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, который пожаловался на пенсию в 23 тысячи рублей, неправильно все рассчитал. Об этом изданию «Подъем» сказал член комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Василий Иконников.
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В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии

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В Совфеде Якубовича назвали человеком советской формации: «Свято верил, что пенсия его обеспечит в старости»

БИЗНЕС Online10:00

Якубович ответил сенатору, пристыдившему его за скандал с пенсией

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Якубович ответил поспорившему о пенсии сенатору: «Пусть в глаза скажет»

Московский Комсомолец12:20

Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

Lenta.ru12:59

Якубович ответил сенатору, пристыдившему его за жалобы на пенсию

Подъём12:04

Якубович ответил на критику сенатора, пристыдившего его за жалобы на пенсию

URA.Ru14:18
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Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева

ProKazan.ru 17 февраля в 10:13
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Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии

РИА Новости 04:07
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ЛНР заплатила Украине за воду 58 тоннами украинских монет

Попаснянский районный водоканал пожаловался, что представители ЛНР 19 февраля заплатили за потребленную воду копейками.
Свободная Пресса 14:20
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В Германии при стрельбе убиты восемь человек

В немецком городе Ханау при стрельбе убиты по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 18:17
Политика

Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку

Президент РФ Владимир Путин отказался предоставлять новому составу правительства время на раскачку.
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Месси высказался о скандале с критикой игроков «Барселоны»

Спорт-Экспресс 14:51
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Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru вчера в 08:34
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском 16:30
Политика

Путин не счел равными посты замглавы Совбеза и вице-президента

Пост заместителя председателя Совета безопасности России, который в январе занял бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, не равен по статусу должности вице-президента.
РБК 17:45
Гаджеты

Asus решила проблему с прегревом чипов Navi в видеокартах ROG Strix

3DNews 10:20
Общество

В Хубэй число жертв коронавируса увеличилось до 2029

В провинции Хубэй, расположенной в центральной части Китая, число жертв коронавируса увеличилось до 2029.
РЕН ТВ 18:22
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 07:21
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

ГЛАС.RU 09:41
Экономика

G20 прогнозирует небольшое ускорение роста мировой экономики

Министры финансов стран «Большой двадцатки» прогнозируют в ближайшие пару лет небольшое ускорение роста мировой экономики.
News.ru 09:43
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Политика

В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
RT на русском вчера в 14:38
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург 06:32
Общество

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

В рекомендация комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
РБК 15:04
Экономика

СП заявила, что изменения пенсионной системы не позволили достичь достойного уровня жизни

Рост числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15% в 2019 году свидетельствует о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для этой категории граждан.
ТАСС 16:22
Энергетика

Россия побеждает США в нефтяной игре на Ближнем Востоке

"Россия рисковала полномасштабной военной конфронтацией с США, чтобы получить полномасштабный черноморский порт, Севастополь, с выходом в Средиземное море, когда вернула Крым в состав России в 2014 году, поэтому нет ничего, чего бы она не сделала, чтобы закрепиться в Сирии и в транзитном маршруте в Сирию, в которую входит Ирак", — сказал источник в Ираке.
Вести.Ru 16:08
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
РИА Новости 13:01
Гаджеты

Okko выпустил приставку для телевизора

Lenta.ru 17 февраля в 23:32
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Известия 15:34
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru 14:36
Политика

Совбез ООН обсудит ход реализации Минских соглашений

В Совбезе ООН во вторник, 18 февраля, пройдет заседание, созванное для обсуждения того, как идет реализация Минских соглашений.
Росбалт 17 февраля в 20:33
Шоу-бизнес

Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием

Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
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Политика

Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.
Lenta.ru 07:02
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В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
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Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

DP.RU 13:47
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«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»

LiveSport.ru 16:22
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Леонид Якубович
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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