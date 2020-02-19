Общество
Lenta.ruВ Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, который пожаловался на пенсию в 23 тысячи рублей, неправильно все рассчитал. Об этом изданию «Подъем» сказал член комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Василий Иконников.
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Кино
Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева
Общество
ЛНР заплатила Украине за воду 58 тоннами украинских монет
Попаснянский районный водоканал пожаловался, что представители ЛНР 19 февраля заплатили за потребленную воду копейками.
Происшествия
В Германии при стрельбе убиты восемь человек
В немецком городе Ханау при стрельбе убиты по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на полицию.
Политика
Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку
Президент РФ Владимир Путин отказался предоставлять новому составу правительства время на раскачку.
Футбол
Месси высказался о скандале с критикой игроков «Барселоны»
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Экономика
Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
Политика
Путин не счел равными посты замглавы Совбеза и вице-президента
Пост заместителя председателя Совета безопасности России, который в январе занял бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, не равен по статусу должности вице-президента.
Общество
В Хубэй число жертв коронавируса увеличилось до 2029
В провинции Хубэй, расположенной в центральной части Китая, число жертв коронавируса увеличилось до 2029.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Экономика
G20 прогнозирует небольшое ускорение роста мировой экономики
Министры финансов стран «Большой двадцатки» прогнозируют в ближайшие пару лет небольшое ускорение роста мировой экономики.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
Общество
Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
В рекомендация комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
Экономика
СП заявила, что изменения пенсионной системы не позволили достичь достойного уровня жизни
Рост числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15% в 2019 году свидетельствует о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для этой категории граждан.
Энергетика
Россия побеждает США в нефтяной игре на Ближнем Востоке
"Россия рисковала полномасштабной военной конфронтацией с США, чтобы получить полномасштабный черноморский порт, Севастополь, с выходом в Средиземное море, когда вернула Крым в состав России в 2014 году, поэтому нет ничего, чего бы она не сделала, чтобы закрепиться в Сирии и в транзитном маршруте в Сирию, в которую входит Ирак", — сказал источник в Ираке.
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Гаджеты
Okko выпустил приставку для телевизора
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Политика
Совбез ООН обсудит ход реализации Минских соглашений
В Совбезе ООН во вторник, 18 февраля, пройдет заседание, созванное для обсуждения того, как идет реализация Минских соглашений.
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Политика
Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть
Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.
Здоровье
В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
Футбол