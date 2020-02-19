Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, который пожаловался на пенсию в 23 тысячи рублей, неправильно все рассчитал. Об этом изданию «Подъем» сказал член комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Василий Иконников.
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В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии

Известия14:54

Якубович ответил сенатору, пристыдившему его за скандал с пенсией

News.ru14:13

В Совфеде Якубовича назвали человеком советской формации: «Свято верил, что пенсия его обеспечит в старости»

БИЗНЕС Online10:00

Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

Lenta.ru12:59

В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии

Piter.tv11:27

Якубович ответил сенатору, пристыдившему его за жалобы на пенсию

Подъём12:04

Якубович ответил поспорившему о пенсии сенатору: «Пусть в глаза скажет»

Московский Комсомолец12:20
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Экономика

Власти Италии обещают гражданам рост реальных доходов на 2,2%

В 2020 году реальные доходы граждан Италии вырастут в среднем на 2,2%, с таким прогнозом выступили в среду, 19 февраля, в министерстве экономики и финансов.
REGNUM 14:34
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»

LiveSport.ru 16:22
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Экономика

ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Вести.Ru 06:51
Футбол

Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»

Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 14:04
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля

Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
РБК 16:26
Технологии

Mail.ru Group готовится к запуску видеосервиса «Смотри Mail.ru»

Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
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Авто

Похоже на Ватикан. Автожурналисты рассказали о правилах для владельцев Ferrari

Издание Autoevolution решило приоткрыть завесу над тем, каково это – владеть Ferrari, особенно редкими.
Фонтанка.Ру 16:21
Общество

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Lenta.ru 15:18
Авто

Hyundai презентовала обновленный Solaris

Южнокорейская компания Hyundai провела в Санкт-Петербурге презентацию обновленной модели Solaris.
Профиль вчера в 06:29
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Наука

Ученые на основе саранчи создали сенсоры для определения взрывчатки

На саранчу закреплялись специальные миниатюрные сенсоры определения взрывчатого вещества, результаты индикации все время повышались.
МонаВиста 11:28
Гаджеты

Asus решила проблему с прегревом чипов Navi в видеокартах ROG Strix

3DNews 10:20
Футбол

«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Вести.Ru 16:57
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение нижней палаты, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Интерфакс вчера в 01:36
Общество

В Львовской области перекрыли дорогу для недопущения украинцев из Уханя

В Винниках Львовской области жители перекрыли въезд в госпиталь, чтобы не пропустить в лечебное учреждение эвакуированных из Уханя украинцев, сообщает 19 февраля издание Zaxid.net.
Известия 14:48
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Shraibikus News 15:32
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Футбол

Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» € 4 млн 400 тысяч в год

Ранее сообщалось, что Фернандеш попытался отсудить у "Локомотива" 6 млн рублей за 2015 год. Последние новости футбола на нашем портале.
Sport.ru 08:59
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Авто

Lada Granta получила более мощный двигатель

Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
Российская газета 12:00
Единоборства

Деонтей Уайлдер: «Чувствую, что Фьюри заметно нервничает»

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что экс-чемпион мира в тяжелом дивизионе Тайсон Фьюри испытывает психологические проблемы накануне матча-реванша.
Sports.ru 02:25
Экономика

Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
REGNUM 16:36
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Российская газета 09:47
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Происшествия

Гражданин Китая, выписанный после ОРВИ, был найден мёртвым под Курском

Гражданин КНР, приехавший в Россию в конце 2019 года и переболевший ОРВИ в феврале, был найден мёртвым вскоре после выписки из больницы в Курской области.
REGNUM 11:42
Кино

Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

NewInform 09:26
Кино

Опубликован список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Культуромания 04:14
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Леонид Якубович
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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