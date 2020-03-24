Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий

Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.
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REGNUMвчера в 07:06
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В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
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Разработчики Valorant сообщили, что на данный момент они не могут обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
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Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
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Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

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В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
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В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
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RT на русском 11:12
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