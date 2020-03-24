Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.

В Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий

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