Коронавирус
РИА НовостиВ Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий
Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.
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Совет Федерации одобрил закон о госрегулировании цен на лекарства при эпидемиях
Парламентская газетавчера в 07:20
Правительство России обещает не допустить рост цен на лекарства
Санкт-Петербургские ведомости24 марта в 03:32
Совфед России рассмотрит закон о заморозке цен на лекарства при эпидемии
Красная весна24 марта в 20:49
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